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خالد مرتجي يكشف آخر أخبار بعثة الأهلي قبل مباراة الدحيل في مونديال الأندية

السبت 30/يناير/2021 - 10:16 م
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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حمزة شعيب
كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الإهلي، كواليس إستعداد الفريق لمونديال العالم للأندية المقام في قطر.

وقال مرتجي خلال  مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: "  مشهد إستقبال الفريق بالدوحة كان رائعًا  وأصابتنا القشعريرة من حفاوة الاستقبال ..  ومع كثرة الهتاف   شعرنا  بشرف الانتماء   للنادي الاهلي، وحسينا إننا  داخلين الاستاد مش المطار ".

وحول نتيجة مسحات الفريق قال : " جميعها جيدة  مع إصابة محمد مرجان وهو موجود ليس بصفته مديرا  تنفيذياُ بل مدير امني  والحمد لله زي الفل   وما عندوش اي اعراض  وتم عزله  والكابتن محمود الخطيب  كلفة بشغل تنفيذي  في عزله وخلال 72ساعة نتوقع سلبية  مسحته ".

وحول لقاء الدحيل القطري قال : " أي حد  بيلبس الفانلة الحمرا ويبقى موجود في محفل عالمي   هيحاول يصنع تاريخ   ويسعد الجمهور وجميعنا مستعدين  وربنا يكرمنا   ونكسب  الماتش الاولاني  ".

وكانت  بعثة نادي الأهلي المصري قد وصلت  إلى مطار الدوحة مساء الجمعة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية خلال الفترة بين 4 و11 فبراير المقبل.وحرص عدد كبير من جماهير الأهلي في قطر على استقبال بعثة فريقهم، التي يترأسها رئيس النادي محمود الخطيب، لحظة قدومهم إلى مطار الدوحة، رافعين أعلام النادي وصفقوا وهتفوا للاعبين والجهاز الفني، ورددوا أناشيدهم بكل حماس محفزين اللاعبين على تحقيق الانتصارات.
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