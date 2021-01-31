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توك شو

كان أبونا كلنا .. ماجد الكدواني يعزي بيومي فؤاد في وفاة والده

الأحد 31/يناير/2021 - 01:24 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
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حمزة شعيب
حل الفنانون ماجد الكداوني وبيومي فؤاد وسيد رجب ضيوفا علي الفنان أمير كرارة مقدم برنامج سهرانين المذاع عبر قناة أون.

من جانبه قال الكداوني، إنه تجمعه علاقة صداقة بالثنائى بيومى فؤاد وسيد رجب منذ أيام الدراسة في الجامعة، ولذلك تجمعهما ذكريات عديدة.

وقال ماجد الكدواني: "أريد أن أقدم أمام الوطن العربي كله وأمام مصر كلها، العزاء لبيومي فؤاد في والده الله يرحمه، عم فؤاد".

وأضاف مخاطبا بيومي فؤاد: "هذا ليس كلام مجاملة وبيومي يعرف ذلك جيدا، عم فؤاد لم يكن والد بيومي فقط، كان أبونا كلنا، وكان عشرة عمر، ولذلك نحن متأكدون عمو فؤاد في مكان جميل جدا جدا".

ويشارك الثلاثي في فيلم "وقفة رجالة"،  ويشاركهم شريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز. 
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