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رياضة

نهائي كأس العالم لليد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأحد 31/يناير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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محمد سمير
تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة اليد في كل أنحاء العالم، مساء اليوم الأحد، صوب الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، لمتابعة لحظة إسدال الستار على فعاليات النسخة الـ 27 من بطولات العالم لكرة اليد، والتي استضافتها مصر على مدار الأيام الماضية.

ويسدل الستار اليوم، على فعاليات هذه النسخة من خلال نهائي اسكندنافي خالص للبطولة، حيث يلتقي المنتخب الدنماركي حامل اللقب، نظيره السويدي الفائز بلقب البطولة 4 مرات سابقة.

وهذه هي النسخة الثانية على التوالي التي يكون فيها النهائي اسكندنافيا، حيث التقى المنتخبان الدنماركي والنرويجي في نهائي النسخة الماضية التي توج المنتخب الدنماركي بلقبها، عندما استضافت بلاده، البطولة بالتنظيم المشترك مع ألمانيا مطلع 2019.

لكن المنتخب الدنماركي سيخوض نهائي النسخة الحالية للدفاع عن لقبه العالمي الذي أحرزه للمرة الأولى في النسخة الماضية.

موعد مباراة الميدالية البرونزية في مونديال كرة اليد 2021

فرنسا × إسبانيا: الأحد 31 يناير الساعة 3.30 عصرًا في استاد القاهرة.

موعد مباراة نهائي كأس العالم لكرة اليد- مصر 2021

الدنمارك × السويد: الأحد 31 يناير الساعة 4.30 عصرًا في استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 هي:

تنقل قنوات أون تايم سبورت Time Sport مباراة فرنسا ضد اسبانيا وكذلك مباراة الدنمارك ضد السويد باعتبار أن قنوات أون تايم سبورت مالكة حق البث الحصري لكل مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021.
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