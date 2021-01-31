نهائي كأس العالم لليد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة اليد في كل أنحاء العالم، مساء اليوم الأحد، صوب الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، لمتابعة لحظة إسدال الستار على فعاليات النسخة الـ 27 من بطولات العالم لكرة اليد، والتي استضافتها مصر على مدار الأيام الماضية.





ويسدل الستار اليوم، على فعاليات هذه النسخة من خلال نهائي اسكندنافي خالص للبطولة، حيث يلتقي المنتخب الدنماركي حامل اللقب، نظيره السويدي الفائز بلقب البطولة 4 مرات سابقة.





وهذه هي النسخة الثانية على التوالي التي يكون فيها النهائي اسكندنافيا، حيث التقى المنتخبان الدنماركي والنرويجي في نهائي النسخة الماضية التي توج المنتخب الدنماركي بلقبها، عندما استضافت بلاده، البطولة بالتنظيم المشترك مع ألمانيا مطلع 2019.



