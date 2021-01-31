بسبب صورة.. مصرع عروس قبل زفافها بـ 24 ساعة





وفقا لما ورد في صحيفة "صنداي" البريطانية، فإن الشاب الهندي قام بشراء مسدس أمس السبت، وأطلق النار على شقيقته بعدما أرسل عشيقها صورة تجمعها به فور علمه أنها أجبرت على الزواج من غيره.





وقرر الشاب التخلص من شقيقته عندما تأكد من صحة الصورة وأنها على علاقة بشاب دون علم أسرتها، فقام بقتلها قبل الزفاف بـ24 ساعة، حيث كان من المقرر أن يكون حفل الزفاف اليوم.





وألقت الشرطة الهندية القبض على الشاب قبل فراره من موقع الحادث، وأوضحت أنه اعترف بأنه كان بكامل قواه العقلية حينما قتلها لأنها كانت على علاقة بشاب آخر.

أقدم شاب هندي بالغ من العمر 22 عاما على قتل شقيقته "فردوس" البالغة من العمر 18 عاما بعد أن أرسل أحدهم صورة تجمعه مع شقيقته قبل الزفاف بيوم واحد.