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مرأة

بإطلالة أنيقة.. سميرة سعيد تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحد 31/يناير/2021 - 01:56 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة سميرة سعيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت سميرة سعيد في الصورة بإطلالة شبابية، حيث ارتدت بلوفر طويل يصل أعلى الركبة باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه شراب شتوي طويل يصل أعلى الركبة باللون الأوف وايت.

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واعتمدت سميرة سعيد في هذه الإطلالة على البساطة وعدم المبالغة مما كشف عن ذوقها الأنيق، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على انستجرام.

أما من الناحية الجمالية، بدت سميرة سعيد بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا وجذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع ألوان إطلالتها.

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