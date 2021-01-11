أقرب صديقة لقلبي.. شيرين عبد الوهاب تهنئ سميرة سعيد بعيد ميلادها

هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صديقتها الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها.





وكتبت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها بـ "تويتر"، "‏كل سنة و انت طيبة و جميلة و ناجحة يا اقرب صديقة لقلبي، يا رب سنة كلها صحة و نجاح و سعادة".





وردت سميرة سعيد "‏‎‎حبيبتي يا شيرين.. كل سنة ونحن كلنا طيبين وبخير وبصحة.. ونرجع تاني نتقابل بعيدا عن الست كورونا".





وطرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤخرا ، أغنية جديدة بعنوان "أرض الجمال" إحتفالًا ببداية العام الجديد.





تقول كلمات الأغنية: "مصر الجميلة بتناديك وكل ايد ممدودة ليك .. ويا رب يبقى الجاي خير وامان .. سحر الطبيعة هرم ونيل.. وسهر وليل غير اي ليل.. وعيون بتضحك ليك في كل مكان".





أغنية "أرض الجمال" كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع: أمير سمير وإيهاب سمير، وهندسة صوتية: محمد اسماعيل.



