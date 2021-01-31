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محافظات

تخليدا لذكراه .. محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان مدرج الشهيد أحمد بهجت مناع بكلية التربية

الأحد 31/يناير/2021 - 02:12 م
محافظ البحيرة ورئيس
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور
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أسماء الجنبيهى
افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، مدرج الشهيد  الرائد أحمد بهجت مناع ابن محافظة البحيرة، حيث تم إطلاق اسمه على مدرج بكلية التربية جامعة دمنهور،  وذلك تخليدا لذكراه وتقديرا لتضحياته في سبيل عزة وكرامة الوطن وذلك بحضور أسرة الشهيد.

وأكد المحافظ، أن الشهيد البطل واسمه وتضحيته في سبيل الوطن، ستظل دائمًا محفورًة في ذاكرة التاريخ كمثال للتضحية والوفاء تقتدي به الأجيال الحالية والقادمة، مضيفًا أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداءً من أجل استقرار الوطن وعدم النيل منه، ولهم كل التحية والوفاء والعرفان، وتحية لكل الشهداء الذين فارقونا بأجسادهم تاركين لهم سيرتهم العطرة وتضحياتهم في سبيل الله والوطن.


كما أكد المحافظ، أنه سيتم إطلاق اسم الشهيد البطل على أحد معالم مسقط رأسه تخليدا لذكراه وبطولته.

كما أشار رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة لا تنسى شهداءها الذين كانوا خير دليل على صمود الشعب المصري وهم باقون في وجداننا وذاكرتنا دائما وأبدا مضيفا أن الجامعة تحرص على غرس قيم الولاء والانتماء والمواطنة وتوعية الشباب بالمخاطر التي تحيط بالوطن.

جدير بالذكر أن الشهيد البطل أحمد بهجت مناع بن قرية كفر الحجة التابعة صفط الحرية مركز ايتاى البارود والذي استشهد يوم ٢٠٢١/١/١١ بشمال سيناء جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت المدرعة التي كان يستقلها وهو يدافع عن تراب بلده مصر الغالية.

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تخليدا لذكراه .. محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان مدرج الشهيد أحمد بهجت مناع بكلية التربية
تخليدا لذكراه .. محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان مدرج الشهيد أحمد بهجت مناع بكلية التربية
تخليدا لذكراه .. محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان مدرج الشهيد أحمد بهجت مناع بكلية التربية
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