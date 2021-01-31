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فن

بعد 6 أسابيع على طرحه.. تعرف على إيرادات فيلم Monster Hunter

الأحد 31/يناير/2021 - 03:16 م
صدى البلد
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شروق إبراهيم
حقق فيلم Monster Hunter إيرادات حول العالم بلغت 18 مليونا و622 ألف دولار أمريكي بعد مرور 6 أسابيع على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية. 


حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات بلغت 10 ملايين و402 ألف دولار أمريكي، أما في أفريقيا وآسيا وأوروبا 8 ملايين و129 ألف دولار أمريكي.


فيلم Monster Hunter من بطولة ميلا جوفوفيتش، توني جا، تي، ميجان جيد، دييجو بونيتا، جوش هيلمان، جين أو يونج، رون بيرلمان، يانيك شومان، هيرونا يامازاكي، ويدور حول عندما يتم نقل الملازم أرتميس وجنوده الأوفياء إلى عالم جديد، فإنهم يخوضون معركة يائسة من أجل البقاء ضد أعداء هائلين يتمتعون بقوى لا تصدق.


وكان قد تم إطلاق لعبة Monster Hunter  في يناير 2018 وحققت أعلى المبيعات، حيث وصلت عائدتها إلى حوالى 7.9 مليون نسخة حتى مارس الماضى.


وكان قد تغير موعد إصدار فيلم "Monster Hunter" في أمريكا الشمالية بشكل كبير مع استمرار حالة عدم اليقين بسبب جائحة فيروس كورونا، وتم تقديمه مؤخرًا لمدة أربعة أشهر إلى أبريل 2021، ثم عاد مرة أخرى للخلف وسيعرض بعيد الميلاد 25 ديسمبر.
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