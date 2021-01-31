كورونا يعود بصورة أخطر.. إغلاق مفاجئ بعد 10 أشهر من اختفاء الفيروس بأستراليا

انتهت رحلة أستراليا التي استمرت أسبوعين من دون أي حالة لانتقال فيروس كورونا المجتمعي مع حالة في مدينة بيرث، والتي تسببت في إغلاق المدينة الغربية لمدة خمسة أيام.





وظلت ولاية غرب أستراليا لمدة 10 أشهر دون حالة إصابة بالفيروس محليًا.





ولكن اليوم الأحد، أعلن رئيس وزراء أستراليا الغربية مارك ماكجوان ووزير الصحة روجر كوك إن أحد حراس أمن الفندق في العشرينات من عمره أثبت إصابته بالفيروس.





وأضاف ماكجوان إنه من الممكن أن يكون الرجل قد عمل أيضًا كسائق مشترك أثناء إصابته.



