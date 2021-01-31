كورونا يعود بصورة أخطر.. إغلاق مفاجئ بعد 10 أشهر من اختفاء الفيروس بأستراليا

انتهت رحلة أستراليا التي استمرت أسبوعين من دون أي حالة لانتقال فيروس كورونا المجتمعي مع حالة في مدينة بيرث، والتي تسببت في إغلاق المدينة الغربية لمدة خمسة أيام.
وظلت ولاية غرب أستراليا لمدة 10 أشهر دون حالة إصابة بالفيروس محليًا.
ولكن اليوم الأحد، أعلن رئيس وزراء أستراليا الغربية مارك ماكجوان ووزير الصحة روجر كوك إن أحد حراس أمن الفندق في العشرينات من عمره أثبت إصابته بالفيروس.
وأضاف ماكجوان إنه من الممكن أن يكون الرجل قد عمل أيضًا كسائق مشترك أثناء إصابته.
وتابع: "أعرف أن الكثير من الأستراليين الغربيين سيشكلون صدمة".
واستطرد: "كان أداء الأستراليين الغربيين جيدًا جدًا لفترة طويلة ، ولكن هذا الأسبوع من الأهمية بمكان أن نبقى في المنزل ، ونحافظ على التباعد الجسدي والنظافة الشخصية ، وأن نختبر إذا كانت لديك أعراض".
واضاف: "هذا وضع خطير للغاية ، وعلى كل واحد منا أن يفعل كل ما في وسعه شخصيًا لوقف الانتشار في المجتمع"
ويُعتقد أن الرجل مصاب بسلالة جديدة أكثر عدوى من كوفيد 19.
وأثار الكشف عن أن حارس الأمن المصاب قد يكون قد عمل أيضًا كسائق مشترك في ركوب الخيل غضبًا لدى البعض، الذين أشاروا إلى أن استخدام حراس غير رسميين يعملون في عدة مواقع كان عاملًا وراء الموجة الثانية الكارثية في ملبورن في عام 2020.
وأعلن ماكجوان أن حزب العمال سيعلق حملته الانتخابية، ومن المقرر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في 13 مارس.
وعلق زعيم المعارضة زاك كيركوب حملة الحزب الليبرالي ، وفي بيان قصير بدا أنه يدعم استراتيجية الحكومة.