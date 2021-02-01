أسرع حيل تخلصك من جرثومة المعدة

medicalnewstodayقبل كل الشىء يجب التأكد من التحدث مع طبيبك قبل البدء في نظام العلاج الطبيعي و لا يجب استبدال العلاج الموصى به لبكتيريا الملوية البوابية بعلاجات طبيعية.

شاي أخضر







تناول الشاي الأخضر قبل الإصابة بالعدوى يمنع التهاب المعدة. تناول الشاي أثناء الإصابة يقلل من شدة التهاب المعدة.



عسل





العسل يمكنه القضاء على البكتيريا بمفرده. يقترح الباحثون أن استخدام العسل مع العلاجات القياسية قد يقصر وقت العلاج.



زيت الزيتون

قد يعالج زيت الزيتون أيضًا البكتيريا وله قدرات مضادة للجراثيم قوية



جذر عرق السوس

جذر عرق السوس علاج طبيعي شائع لقرحة المعدة فهو لا يقتل البكتيريا بشكل مباشر ، على الرغم من أنه يمكن أن يساعد في منعها من الالتصاق بجدران الخلايا.







الثوم





الثوم غنى بالعديد من مضادات الأكسدة ومضادات الفيروسات التى تساعد على التخلص من جرثومة المعدة بجانب العلاجات البيعية عادة ما الأطباء مزيجًا من اثنين من المضادات الحيوية ودواء مخفض للحموضة لعلاج بكتيريا الملوية البوابية. يُعرف هذا بالعلاج الثلاثي.

المراجع ..





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