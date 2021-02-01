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رياضة

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير المقبل، وذلك للمرة السادسة في تاريخه.
ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل ‏على استاد المدينة التعليمية.‏

وفيما يلي نعرض جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة 

الخميس 4 فبراير
 4 مساء بتوقيت القاهرة
يلتقى تيجرس اونال مع اولسن هيونداي

7:30 بتوقيت القاهرة
يلتقى الاهلي مع  الدحيل القطري 

وفي نصف النهائي يلعب بايرن ميونخ مع  الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري

فيما يلعب بالميراس بطل امريكا الجنوبية مع الفائز من مباراة تيجرس اونال واولسن هيونداي.

وفي تحديد المراكز الخامس والسادس يلعب الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال و اولسن هيونداي.

الأحد7 فبراير
5 مساء بتوقيت القاهرة
الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل  مع  الخاسر من مباراة تيجرس اونال مع اولسن هيونداي

8:00 مساء
يلعب بالميراس مع الفائز من تيجرس  أونال و  أولسن هيونداي

الأثنين 8 فبراير
8:00 مساء
يلعب بايرن ميونخ الالماني  مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري

الخميس 11 فبراير 
5:00 مساء 
مباراة تحديد المركز الثالث

علي أن يكون النهائي للبطولة يوم  الخميس 11 فبراير في  الثامنة مساء

القنوات الناقلة للبطولة :
تذاع البطولة علي 4 قنوات بي ان سبورت و  تي في سبورت و ميديا سات و بي ان تي  .
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