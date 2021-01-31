ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرد مفاجأة.. سألنا الزملكاوية هتشجع الأهلى في كأس العالم للأندية.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 09:43 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء الحسيني- احمد بيسو

يعود النادى الأهلى لكأس العالم للأندية، للمرة الأولى مُنذ سبع سنوات، وسيواجه في المباراة الافتتاحية نظيره الدحيل القطري، مُستضيف البطولة، يوم الخميس القادم.

وتجولت عدسة صدى البلد لترصد ميول جماهير نادى الزمالك في تشجعيهم لمباراة الفريق الأحمر القادمة 

في البداية قال محمد عادل أنه يعد مشجعًا قويًا لنادى الزمالك ولكن هذه المباراة تختلف لأن الأهلي سوف يخوض معركة قوية بإسم مصر وتشجيع الاهلى في هذه الحالة يعد واجبًا علينا كمصريين جميعًا ،مؤكدًا أن النزاعات نهايتها هدامة ولا جدوى منها سوى قطع الوصال بين الأصحاب والأقارب. 

وأضاف كمال سالم أنه منتظر أداء قوى من الفريق الأحمر في كأس العالم ويتمني الفوز بفارق ٢/٠ لصالحه ،موضحًا أن الجماهير كلها اعتادت من فريق الأهلي نجاحات وبطولات متتالية وسيكون خصم لا يستهان به.

وأكمل إبراهيم أحمد مناشدًا كل مصرى بالدعاء وتشجيع فريق القلعة الحمراء لمباراته القادمة لرفع روحهم المعنوية ودفعهم لبذل قصارى جهودهم وتقديم أفضل ما عندهم ،متمنيًا أن يكون النصر على أيديهم ومتقدمين بأداء رائع.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص غربي الموصل

الزمالك يوافق على إعارة مهاجم الفريق لـ الجونة

شقيقان يلقيان بوالدتهما المُسنة في الشارع ببنها

فى لفته طيبة.. جنش يلبي طلب رئيس الزمالك

شاهد عيان يروي تفاصيل حريق عمارة الطوابق بـ فيصل.. فيديو

أحد ضحايا مستريح المنيا: أعطيته 400 ألف جنيه.. والعائلة أعطته 3 ملايين جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم فى عيد ميلاد ابنتها برفقة زوجها