تسبب السرطان .. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول البيتزا؟

البيتزا من الأطباق الشهية التي يعشق تناولها الكبار و الصغار ، نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، حيث يمكن أن تقدم البيتزا بعض العناصر الغذائية عند تقديمها بالشكل الصحيح ، ولكن عند الإفراط في تناول البيتزا قد تواجه بعض الآثار الجانبية والتي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة بصحتك.





وكشف موقع eatthis، بعض الأضرار الوخيمة التي تحدث للجسم عند الإفراط في تناول البيتزا، كان أبرزها ..





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-زيادة الوزن

نظرًا لأن البيتزا غنية بالكربوهيدرات والدهون ولا تحتوي على الكثير من الألياف فمن المحتمل أنك ستظل تشعر بالجوع بعد تناول شريحة.





ووجدت دراسة حديثة أن أجسامنا جيدة بشكل مدهش في الإفراط في تناول الطعام خاصة مع شيء لذيذ مثل البيتزا. بدون وجود أي شيء في البيتزا يجعلك تشعر بالشبع من المحتمل أن تفرط في تناول الطعام لأن جسمك لن يدرك أنه ممتلئ ، مما يجعل البيتزا طعامًا يمكن أن يكتسب وزنًا كبيرًا .





- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

إضافة اللحوم والبيبروني والجبن على البيتزا يؤدي إلي تراكم الترسبات غير الضرورية حول الشرايين و أنسدادها، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية يمكنك العثور على الكثير من الدهون المشبعة في اللحوم الحمراء والجبن لذا ، إذا كنت تحب هذه الإضافات فلا تفرط في تناول اللحوم وأضف القليل من الخضار ، حتى تتمكن من الابتعاد عن تدمير صحة قلبك.





- احتمالية تدهور حالة الجلد

يمكن أن تظهر إحدى الآثار الجانبية لأكل البيتزا على البشرة لأن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ومؤشرات نسبة السكر في الدم عالية يمكن أن تسبب حالات حادة من حب الشباب.





- التعرض للسرطان

الكثير من الأطعمة تدخل مواد مسرطنة إضافية في نمط حياتنا ووجود البيتزا في حياتنا يمكن أن يسبب بعض الضرر الحقيقي، وجدت مجموعة متنوعة من الدراسات الواردة في صحيفة الجارديان أن المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة اللحوم (مثل الببروني) يمكن أن تؤدي زيادة خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من السرطانات، يمكن أن تسبب اللحوم الحمراء بمفردها بعض الأضرار السرطانية الحقيقية حتى بدون مساعدة المواد الكيميائية المضافة. وجدت دراسة نُشرت في مجلة Nutrition and Cancer Journal وجود صلة بين سرطان القولون وتناول الكثير من اللحوم الحمراء وهو ما يجب أن يجعل أي شخص يأخذ المزيد من الحذر عند طلب بيتزا لمحبي اللحوم.

عندما ترغب في تجنب مخاطر تناول المواد المسرطنة ، اصنع فطيرة صحية خالي من اللحوم و غنية بالخضروات المليئة بالعناصر الغذائية.





-فرص أعلى للإصابة بالسكتة الدماغية

يجب أن يكون الحفاظ على انخفاض الصوديوم أولوية رئيسية لأي شخص يتطلع إلى القول بصحة جيدة ، والإفراط في تناول الملح يمكن أن يؤدي إلى بعض العواقب الصحية الوخيمة لسوء الحظ ، البيتزا محملة بالصوديوم، وفقًا لدراسة نشرتها Acta Pharmacologica Sinica تؤدي زيادة تناول الملح إلى جلطات مما يجعل البيتزا خطرًا كبيرًا، توصي جمعية القلب الأمريكية بألا يستهلك أي شخص أكثر من 1500 ملليغرام من الصوديوم يوميًا من أجل تجاوز هذا الخطر، متوسط عدد الصوديوم لشريحة من البيتزا في أي مكان من 600 ملليجرام إلى 1500 ملليجرام من الصوديوم لكل شريحة .





-ارتفاع ضغط الدم

تناول الكثير من الصوديوم لا يؤدي فقط إلى السكتات الدماغية.وفقًا لعيادة كليفلاند يمكن أن تؤدي مستويات الملح مباشرة إلى ارتفاع ضغط الدم، و وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، يمكن أن تؤدي هذه الحالة في أشد أشكالها إلى الوفاة المبكرة لذلك من الأفضل تجنب تلك الشريحة الإضافية وملء النصف الآخر من طبقك بالخضروات الغنية بالألياف بدلًا من ذلك.