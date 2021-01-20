بيتزا الفضاء بـ 1 مليون دولار.. أغرب معلومات عن البيتزا وأصلها الكاذب.. التفاصيل

اليونانيين هم أول من صنع البيتزا، كانوا يصنعون الخبز الرقيق، ثم يضعون فوقه صلصة الطماطم والخضراوات، وانتقلت البيتزا إلى إيطاليا، عبر الجنود الطليان، وهناك تفنن الطهاة في صناعتها لتصبح الوصفة الأشهر في إيطاليا بجانب المعكرونة.









ونتداول كثيرا اسم أو طلب "بيتزا مارجريتا"، فلماذا نسبت إلى مارجريتا؟ سبب تسمية "بيتزا مارجريتا"، هذا الاسم يعود إلى أنّ أحد الطباخين قام بإعداد بيتزا على شكل علم إيطاليا، وقدمها للملكة مارجريتا؛ حيث أضاف إليها جميع ألوان العلم الإيطالي، الأبيض من جبنة الموزاريلا، والأخضر من ورق الريحان، والأحمر مأخوذ من صلصة الطماطم، وقد تناولتها الملكة مارجريتا، وأعجبت بها كثيرًا، فأطلق علليها اسم " بيتزا مارجريتا".









أفضل المدن في صناعة البيتزا

يوجد الكثير من الدول تقدم البيتزا بمختلف الأشكال، فلكل دولة الطريقة الخاصة بها في تقديم البيتزا، فنجد الدول العربية تعمل على وضع المنتجات الحيوانية عليها والولايات المتحدة الأمريكية تضع البيبي روني وأوروبا تفضل الخضراوات، بينما روسيا تضع المنتجات البحرية.









من بين أفضل مدن العالم في صنع طبق البيتزا ما يلي: مدينة نابولي الإيطالية: وهي واحدة من المدن الإيطالية التي تقع في الجنوب وتعد من بين أفضل مدن العالم في تقديم البيتزا، حيث إن الكثير من المحلات في تلك المدينة تعد البيتزا داخل الفرن التقليدي.











مدينة نيس في فرنسا: وجدير بالذكر أن تلك المدينة لا تبعد كثيرا عن مدينة نابولي في إيطاليا من حيث المسافة، ولكنها تقدم أطباق البيتزا الشهية بإضافات مميزة من قبل سكانها وتقدم مع جبن الأمينتال الشهي.











ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية: حيث إن البيتزا في نيويورك مختلفة إلى حد كبير وتعد من الوجبات المنافسة وبقوة لجميع الوجبات السريعة في تلك الولاية على وجه التحديد، وقد أبدعت تلك الولاية في تقديم البيتزا بأحجام كبيرة جدا ومع الجبن بمختلف أنواعه.











بوينس آيرس في الأرجنتين: كانت تلك المدينة هي مدينة المهاجرين من الإيطاليين، فبالطبع سيجلب معهم الوجبة الشعبية لهم لتصبح اليوم من المدن المنافسة في تقديم البيتزا مع إضافة النكهات المحلية لسكان المدينة الأصليين.











ملبورن في أستراليا: يوجد في تلك المدينة على التحديد 90 مطعما للبيتزا كلهم تابعين للمدير جوني الذي تفوق في تقديمه للبيتزا على الكثير من المطاعن الإيطالية، لذا فبالطبع تعد تلك المدينة من بين أفضل المدن التي تقدم البيتزا اليوم.









أضرار البيتزا

تعتبر البيتزا من الأطعمة المضرة لأنها تزيد من السمنة، إلا أن الخبراء يؤكدون أنها ليست سيئة بهذا الحد، وأن المشكلة تكمن كيف نحضرها وكيف نتناولها؟ فهي لن تكون بهذا الضرر المتوقع إن كانت محضرة منزليًا، حيث تساهم البيتزا بـ 6% من الاستهلاك الكلي للطاقة لدى الأطفال، و4% لدى الكبار، هذا يعني أن الطاقة التي منحتها البيتزا كانت 538 كيلو كالوري للأطفال، و744 كيلو كالوري للكبار.











ويقول خبير غذائي إن المشكلة ليست البيتزا، إنما سوء الاستهلاك، فهي مادة غذائية غنية بالسعرات الحرارية.









10 حقائق لم تعرفها من قبل

أول من استهلك البيتزا هم شعب نابولي في إيطاليا وكان طعام الفقراء المحبوب.

بيتزا هات هو الأعلى مبيعا للبيتزا في الولايات المتحدة. ليس البشر فقط من يحب البيتزا وإنما حتى الكلاب وهناك نوع خاص مخصص للكلاب. قامت وكالة ناسا باختراع طابعة ثلاثية الأبعاد لصنع البيتزا خلال دقيقة في الفضاء. يستهلك الأمريكيون في العام الوحد فقط أكثر من 38 مليار دولار على البيتزا. أول وثيقة معروفة تحتوي على كلمة بيتزا كان من عام 997 قبل اختراع البيتزا. أكبر بيتزا في العالم كان يبلغ قطرها حوالي 131 قدما. البيتزا السعيدة هي نوع مشهور من البيتزا في كمبوديا مطهي مع الماريجوانا. أغلى نوع من البيتزا في العالم مصنوع من جراد البحر يساوي حوالي 12 ألف دولار. في 2001 تم تسليم أول بيتزا إلى المحطة الفضاء الدولية بتكلفة الإيصال 1 مليون دولار.

لفت ودارت ومن بلد إلى بلد صنعت بطريقة ولكن يطلق عليها الجميع نفس الاسم، "البيتزا" من أشهر وأشهى وأخف الأكلات التي يجتمع على حبها كل الفئات العمرية المختلفة، ولكن لم يخطر على بال أحد من محبيها أن يعرف سبب تسميتها أو لماذا تنسب إلى الإيطاليين، بالرغم من أنها أصلها يوناني، فإن