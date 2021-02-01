تضاؤل فرص مشاركة هاني والشحات أمام الدحيل في مونديال الأندية

تضاؤلت فرص لحاق حسين الشحات ومحمد هاني لاعبا الأهلي في مواجهة الدحيل في مستهل مشوار الأهلي بمونديال العالم الخميس، حيث تعرض الأول للإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية ولم يخوض المران الأول للفريق الأحمر بملعب جامعة قطر بينما لا يزال الثاني ينفذ برنامج تأهيلي مكثف بعد إصابته في العضلة الخلفية خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة بالدوري وقبل السفر من القاهرة.





وشهدت تدريبات الفريق الأحمر في الدوحة تركيزًا شديدًا من الجهاز الفني علي مواجهة أبرز عناصر القوة في المنافس وغلق المساحات أمام الكيني أيلونجا والبرازيلي دودو ومراقبة لصيقة للمعز مهاجم الدحيل.





وعقد موسيماني العديد من المحاضرات مع لاعبيه سواء داخل الفندق أو قبل خوض المران شملت تكليفات معينة لبعض اللاعبين علي رأسهم أيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق أو رمضان بيكهام، وأستقر المدير الفني بعد تضاؤل فرص الشحات وهاني، علي التشكيل الأساسي لمواجهة الدحيل ويضم محمد الشناوي في حراسة المرمي وأكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف .