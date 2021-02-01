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مرأة

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:01 م
الجبن الريكفورد
الجبن الريكفورد
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هاجر هانئ
قالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء، أن الجبن الريكفورد أو الجبن الأزرق  يصنع من حليب الضأن ماعز أو الأغنام و يتم حقن فطر البنيسيليوم ريكفورتي فيها بمحاقن خاصة لذا تتكون الثقوب فيها اما من المحاقن أو بشكل طبيعي وفي الحالتين تكون أمنة وليس لها ضرر.


كشفت شيرين زكي ، عن أبرز الفوائد التي يكتسبها الجسم عند تناول الجبن الريكفورد، كان أهمها ..
-مفيد في علاج التهاب المفاصل لأنه يحتوي على مضادات الإلتهاب وبالتالي تخفف من آلام المفاصل.
-الوقاية من تسوس الأسنان  لأنها تحتوي على  الكالسيوم والفوسفور .
-تقلل من الجلطات أو الاصابة بالسكتة الدماغية  لأنها تزيد من سيولة الدم.
-مفيدة لمرضى الشرايين والقلب 
-تعمل على تحسين الذاكرة لأنها تحتوي على  الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية التي تحسن من نشاط الجسم .
-مفيدة لمرضى الأنيميا وفقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين ب 6 و ب 12.

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وأضافت رئيس لجنة سلامة الغذاء، نظرا لأن  الجبن الريكفورد تحتوي على نسبة عالية من الملح فيفضل أن يحترس مرضى الضغط العالي والكلى من تناولها بافراط. وكذلك الحوامل يراعوا الملوحة الزائدة لتجنب ارتفاع الضغط .

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معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد