فتح باب ملء استمارات الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية بالأزهر

أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية، عن فتح باب التقديم لعمل استمارة التقدم لامتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الازهرية 2021/2020 ، ويمكن للطلاب ملء استمارة الثانوية الأزهرية من هذا الرابط

https://azhar.gov.eg/thanaweya/login.aspx





ومن المقرر أن يتم فتح موقع التسجيل من يوم1/2/2102حتي24/2/2102 ، لطلاب الشهادة الثانوية ولطلاب الشهادتين الابتدائيه والإعدادية الذين لم يتقدموا للتسجيل.





استعدادات المعاهد لامتحانات الفصل الأول





كشف الشيخ صالح عباس ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن أخر أخبار الدراسة والتعليم عن بعد واستعدادات المعاهد للامتحانات للفصل الدراسي الأول.





وقال عباس، لـ"صدى البلد" ، إنه تم أول لقاء أون لاين مع رؤساء المناطق بعدما كانت تعقد هذه اللقاءات في مشيخة الأزهر ، مشددا على أن كل المناطق لديها القدرة على التواصل مع الطلاب، وتم التركيز على متابعة التعلم عن بعد وإعداد الطلاب الذين يدخلون على غرف المراجعة.





وأكد رئيس قطاع المعاهد، على حصر الكتب الموجودة في المخازن وحصر احتياجات المناطق من كافة انواعها سواء مقاعد او اثاثات او كواشف للحرارة والمعادن، منوها أن كل الكتب تسليمها للطلبة وكتب الفصل الثاني جاهزة للتسليم أيضا.





ونبه على ضرورة رصد مدي فعاليات التعليم عن بعد في المعاهد ومعرفة الطلاب المتابعين والمتخلفين عن المتابعة عبر التواصل الأُون لاين والتواصل مع أولياء أمور بهذا الشأن، وخلو جميع أفنية المعاهد من المشغولات وخاصة السيارات والكهنة وخلافه.





وشدد على ضرورة تسجيل تناوب العاملين بالمعاهد والإدارات بكشوف معتمدة، وعدم توقيع من حصل علي أجازة استثنائية بدفاتر الحضور والانصراف ولا يقطع اجازته الا بطريقة رسمية.





وكشف عباس، جميع المعاهد والادارات بعمل حصر بقيمة طوابع البريد والدمغات الموجودة في ملفات الطلاب وارسالها الي المنطقة علي وجه السرعة بحد أقصي يوم الثلاثاء المقبل للرد علي رئاسة قطاع المعاهد بعدها علي الفور.





وكذلك تجهيز احصاء بآخر موقف لسداد المصروفات وعدد من تم إعفاءه من السداد وسبب الاعفاء مع توريد رسوم صندوق الشهداء بمبلغ خمسة جنيهات عن كل طالب بكافة المراحل، وشدد علي الانتهاء من توزيع أدوات التعقيم علي الادارات والمعاهد.