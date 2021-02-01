حكم تعقيم القطط المنزلية بسبب أو بدون.. مستشار المفتي يوضح.. فيديو
الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:05 م
حكم تعقيم القطط المنزلية بسبب أو بدون
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، سؤال تقول صاحبته "ما حكم تعقيم القطط المنزلية؟. وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز توقيع الضرر على الحيوان إلا بحاجة كأن تكون علاج لهذا الحيوان أو أننا سنصاب بالضرر من هذا الحيوان، لأننا نسير بسنة الله في هذا الكون والقطط هي أمة من الأمم.
وأشار إلى أن الطبيب البيطري هو الذي يحكم في هذه المسألة ويبين مدي الحاجة إليها أو نسبة الضرر منها.
هل يجوز تعقيم القطط؟
نبه الدكتور محمود شلبي
، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن عملية تعقيم الحيوانات كالقطط أو الكلاب
؛ لا تجوز إلا لضرورة يتعلق بمصلحة الحيوان نفسه وليس مصلحة صاحبه، مشيرًا إلى أن المصلحة يحددها الطبيب البيطري المعالج.
ولفت شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال "ما حكم تعقيم القطط؟
"، أنها في الأصل اعتداء على حرمة الحيوان، مشيرًا إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر بأنَّ تعذيب الحيوان وسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، حرام شرعًا ويكون سببًا في دخول النار.
واستدل الدكتور محمود شلبي، بما رُوى عن جُوَيْرِيَة بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُذِّبَتِ امرأةٌ فى هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النّارَ؛ لا هى أَطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هى تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الأَرضِ».