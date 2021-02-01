حكم تعقيم القطط المنزلية بسبب أو بدون.. مستشار المفتي يوضح.. فيديو

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز توقيع الضرر على

إلا بحاجة كأن تكون علاج لهذا الحيوان أو أننا سنصاب بالضرر من هذا الحيوان، لأننا نسير بسنة الله في هذا الكون والقطط هي أمة من الأمم.