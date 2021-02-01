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رياضة

سيدات سلة الزمالك تكتسحن الترام ببطولة الدوري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:02 م
صدى البلد
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ملك موسى
فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك بقيادة عماد محمود علي فريق الترام بنتيجة46/60.
يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين بصالة النادي ضمن منافسات بطولة الدوري انسات 2021/2020.
ومنح الجهاز الفني للفريق راحه غدا علي أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الأربعاء بصالة النادي استعداد لمواجهة فريق الغابه يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري انسات.
يقود فريق سله سيدات الزمالك: عماد الدين محمود مديرا فنيا وأحمد رضا عبدالسلام مساعد مدرب ومحمد السيد مخطط أحمال وفتحيه محسن مديرا إداريا وهبة أحمد حسنين إداري ومها الأنور إحصاء ونيرة مصطفى للعلاج الطبيعي


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