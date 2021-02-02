وسط غياب فني.. تشييع جثمان المخرج الكبير محمد عبدالنبي إلى مثواه الأخير

شيع المئات من أهالى قرية المحروسة بقنا، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جثمان المخرج الكبير محمد عبدالنبى، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة فى قرية المحروسة.

شهدت الجنازة، غياب تام للفنانين، رغم العطاء الذي قدمه المخرج الراحل على مدار حياته.

ولد المخرج محمد عبد النبى على فريج، فى 18 أكتوبر 1951، وحصل على ليسانس دار العلوم فى العام 1974، ثم التحق بالمعهد العالى للسينما عام 1982.

عمل المخرج الراحل، مديرًا عامًا للمنوعات في القناة الأولى بالتلفزيون المصري، و رأس لجنة المسابقات بمهرجان الإذاعة و التلفزيون عام 2009.

اشتهر المخرج الراحل، بإخراج الأعمال الاستعراضية و خاصة فوازير رمضان، و أخرج العديد من الأعمال من أبرزها مسلسل التخطيط الحلزوني، و المسحراتى، و بياع المواويل، البحث عن شمندل و مدينة الأبواب المسحورة، عفوا هذا حقي، وهو وغيره.

كما أخرج فوازير حليمة و العيال اتجننت، تياترو، إعلام هند، فانيليا، كنز الكنوز والدنيا لعبه، وقيس وليلى في مدينه العربية، أم العريف، عجائب صندوق الدنيا، رحلة فطوطة السحرية، ألف ليلة وليلة "عروس البحور"، مسرحيه ملاعيب، و زكي غبي جدًا.

وتوفى المخرج الكبير محمد عبدالنبى بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 70 عامًا فى أحد المستشفيات بالقاهرة.





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