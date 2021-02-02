أعراض وعلامات الصرع عند الأطفال .. ينتهى قبل سن المراهقة

الصرع شائع نسبيًا عند الأطفال، سيتغلب العديد من الأطفال المصابين بالصرع على الحالة قبل سن المراهقة ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فعادةً ما تضمن العلاجات حياة كاملة وصحية.

كشف موقع mediacl news today، عن علامات وأعراض الصرع في مرحلة الطفولة.

الصرع و الأطفال



قد يعاني الطفل من هالة قبل النوبة البؤرية حيث يسبب الصرع نوبات تبدأ في الدماغ. إنها حالة عصبية يعاني منها ما يقرب من 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة ، 470.000 منهم تقل أعمارهم عن 17 عامًا. في كثير من الأحيان ، يعاني البالغون المصابون بالصرع من نوبة صرعهم الأولى في مرحلة الطفولة أو المراهقة.

ثلثي الأطفال المصابين بالصرع يتغلبون على نوبات الصرع بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى سن المراهقة. يمكن لمعظم الأطفال القضاء على النوبات ومنع الآثار الجانبية من خلال نظام رعاية منظم.

يمكن للطبيب تشخيص الصرع عند الطفل إذا كان الفرد قد أصيب بنوبة أو أكثر لم تسببها حالة أخرى. من المرجح أن تحدث النوبات خلال العام الأول من العمر.

يؤثر الصرع على كل طفل بشكل مختلف ، اعتمادًا على عمره ونوع النوبة التي يعاني منها ومدى استجابته للعلاج وأي حالات صحية أخرى موجودة.

في بعض الحالات ، يمكن للأدوية السيطرة بسهولة على النوبات بينما قد يواجه الأطفال الآخرون تحديات مدى الحياة مع النوبات.

أنواع و أعراض الصرع

هناك أنواع مختلفة من نوبات الصرع ومتلازمات الصرع المختلفة. والنوعان الرئيسيان من النوبات هما النوبات البؤرية والنوبات المعممة.

النوبات البؤرية



تُعرف النوبات البؤرية أيضًا باسم النوبات الجزئية ، وهي تؤثر على جانب واحد فقط من الدماغ. قبل حدوث النوبة البؤرية ، يعاني الطفل من هالة تشير إلى اقتراب النوبة. الهالة هي بداية النوبة وقد تشمل :

تغيرات في السمع أو الرؤية أو الرائحة

مشاعر غير عادية ، مثل الخوف أو النشوة أو الإحساس الدوخة.

نوبات الوعي البؤري تشمل فقط بقعة واحدة أو جانب واحد من الدماغ. تؤثر هذه النوبات عادةً على مجموعة عضلية معينة ، مثل الأصابع أو الساقين ، ولا تنطوي على فقدان الوعي.

قد يبدو الشخص الذي يعاني من نوبة صرع بؤري "متجمدًا" وغير قادر على الاستجابة ولكن يمكنه عادةً سماع وفهم الأشياء التي تدور حوله. تشمل الأعراض الأخرى الغثيان وشحوب الجلد والتعرق.

عادة ما تسبب نوبات ضعف الوعي البؤري فقدان الوعي أو الوعي بالمحيط. تشمل الأعراض البكاء والضحك والتحديق وصفع الشفاه.

النوبات المعممة



تؤثر النوبات المعممة على جانبي الدماغ وعادة ما تسبب فقدان الوعي. يشعر الأطفال عادة بالنعاس والتعب بعد النوبة. هذا التأثير الأخير يسمى حالة postictal.

وفقًا لمؤسسة الصرع ، تشمل أنواع النوبات المعممة ما يلي:

نوبات الغياب

تسمى أيضًا نوبات الصرع الصغير ، تسبب فقدانًا قصيرًا للوعي. قد يحدق الطفل أو يرمش بسرعة أو يعاني من ارتعاش في الوجه. وهي أكثر شيوعًا في الأعمار من 4 إلى 14 عامًا وتستمر عادةً أقل من 10 ثوانٍ. عادةً لا يعاني الأطفال المصابون بنوبات مصحوبة بغيبة من حالة ما بعد النشوة.



نوبة آتونيك





أثناء النوبة الوترية ، يعاني الطفل من فقدان توتر العضلات الذي يحدث فجأة. قد يسقطون أو يعرجون ويتوقفون عن الاستجابة. عادة ما تستمر أقل من 15 ثانية . وتسمى هذه أيضًا نوبات السقوط.



النوبة التوترية الرمعية المعممة GTC

نوبة الصرع الكبرى لها مراحل سيتقلص جسم الطفل وأطرافه أولًا ، ثم يستقيم ، ثم يهتز. ثم تنقبض العضلات وتسترخي. المرحلة الأخيرة هي فترة ما بعد النشوة ، حيث يشعر الطفل بالتعب والارتباك. عادة ما تبدأ الخلايا السرطانية في مرحلة الطفولة وتستمر من 1-3 دقائق.



نوبة رمع عضلي

هذا النوع من النوبات يسبب اهتزازًا مفاجئًا في العضلات. عادة ما تستمر نوبات الرمع العضلي لمدة ثانية أو ثانيتين ، ويمكن أن يحدث العديد منها في وقت قصير. الأشخاص الذين يعانون من نوبات رمعية قصيرة لا يفقدون وعيهم.