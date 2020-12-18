دراسة.. تحليل جديد يتوقع مخاطر نوبات الصرع قبل أيام

تكشف دراسة جديدة وفقًا لموقع "medicalxpress" حول إمكانية استخدام أنماط نشاط الدماغ للتنبؤ بمخاطر النوبات لدى مرضى الصرع قبل عدة أيام، وفقًا لتحليل جديد للبيانات التي تم الحصول عليها من عمليات زرع الدماغ المعتمدة إكلينيكيًا من قبل علماء الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وجامعة برن وجامعة جنيف.





"على مدار أربعين عامًا، ركزت الجهود المبذولة للتنبؤ بالنوبات على تطوير أنظمة الإنذار المبكر، والتي يمكن في أحسن الأحوال إعطاء تحذيرات للمرضى قبل بضع ثوانٍ أو دقائق من حدوث النوبة، وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها أي شخص من التنبؤ بالنوبات بشكل موثوق به.





وقال فيكرام راو ، دكتوراه في الطب ، طبيب أعصاب في مركز UCSF للصرع ، وهو جزء من UCSF Helen ، "قبل أيام ، مما قد يسمح حقًا للأشخاص بالبدء في التخطيط لحياتهم عندما يكونون في خطر مرتفع أو منخفض مركز ديلر الطبي في مرتفعات بارناسوس، كان راو مؤلفًا مشاركًا رئيسيًا للدراسة الجديدة ، التي نُشرت في 17 ديسمبر 2020 في The Lancet Neurology .





ويعرف الصرع بأنه مرض مزمن يتسم بنوبات متكررة، عواصف قصيرة من النشاط الكهربائي في الدماغ يمكن أن تسبب تشنجات أو هلوسة أو فقدان للوعي على مدى عقود، عمل باحثو الصرع في جميع أنحاء العالم على تحديد أنماط النشاط الكهربائي في الدماغ التي تشير إلى نوبة قادمة ، ولكن بنجاح محدود.





كما يقول مؤلفو الدراسة إن هذا يرجع جزئيًا إلى أن التكنولوجيا قد اقتصرت على المجال لتسجيل نشاط الدماغ لأيام إلى أسابيع على الأكثر، وفي أماكن المرضى الداخليين الاصطناعية.





في مركز الصرع UCSF ، وهو مركز إحالة رئيسي للمرضى في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة ، كان راو رائدًا في استخدام جهاز تحفيز الدماغ المزروع الذي يمكنه إيقاف النوبات بسرعة عن طريق تحفيز دماغ المريض بدقة عند ظهور العلامات الأولى لنوبة وشيكة، هذا الجهاز، المسمى NeuroPace RNS System، أتاح لفريق Rao أيضًا دراسة نشاط الدماغ المرتبط بالنوبات والذي تم تسجيله على مدى عدة أشهر أو حتى سنوات في المرضى أثناء ممارستهم لحياتهم الطبيعية - عادةً لم يسمع بها في علم الأعصاب.





من خلال تحليل هذه البيانات، اكتشف راو وماكسيم باود، دكتوراه في الطب، دكتوراه، طبيب أعصاب سابق في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، وهو الآن أخصائي صرع في جامعة برن ومركز ويس للتكنولوجيا الحيوية والعصبية في جنيف ، مؤخرًا أن النوبات أقل عشوائية مما تبدو عليه، وتحديد الدورات الأسبوعية إلى الشهرية من "تهيج الدماغ" التي تتنبأ باحتمالية أعلى للإصابة بـ نوبة صرع





وفي دراستهم الجديدة، شرع Rao و Baud في اختبار ما إذا كان يمكن استخدام هذه الأنماط المنتظمة لإنشاء تنبؤات موثوقة سريريًا لمخاطر النوبات.





بالنظر إلى بيانات التجربة، كان الباحثون قادرين على تحديد الفترات الزمنية التي كان فيها المرضى أكثر عرضة للإصابة بنوبة صرع بنحو 10 أضعاف مقارنة بخط الأساس، وفي بعض المرضى، يمكن اكتشاف علامات هذه الفترات من المخاطر المتزايدة عدة أيام في تقدم.





يقول الباحثون إن الحصول على تنبؤات مسبقة دقيقة لمخاطر النوبات يمكن أن يسمح أيضًا لأطباء الأعصاب بتعديل جرعة الدواء للمرضى وفقًا لذلك، مع الحفاظ على الجرعات منخفضة معظم الوقت لتقليل الآثار الجانبية وزيادة الجرعة فقط في أوقات ارتفاع مخاطر النوبات.