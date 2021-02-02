بعد إصابة نائبين.. حقيقة إصابة ثالث بـ كورونا عن الإسماعيلية

نفي النائب أحمد بدران البعلي عضو مجلس النواب بمحافظة الاسماعيلية، إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلي مروره بأزمة صحية، إستوجبت خضوعه للكشف الطبي وحصوله علي إجازة مرضية.





وقال النائب أحمد بدران، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إنه أصيب بعد إجهاد في العمل، بأزمة قلبية، خضع علي أثرها لعملية جراحية، وهو الآن يتماثل للشفاء.





وتداولت أنباء عن إصابة عضو مجلس النواب النائب احمد بدران البعلي، بفيروس كورونا، بعد تأكد إصابة نائبين من محافظة الإسماعيلية وهما الدكتور أحمد دندش ومحمد طلبة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي إستوجب تأجيل إجتماع النواب مع التنفيذيين وعلي رأسهم اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.





ووجه البعلي خطاب لوزير الرياضة، قبل اجازته المرضية طالبه فيه بالموافقة علي إنشاء السور الخاص بمراكز شباب المزارعة بمركز التل الكبير والوراورة بمركز ومدينة أبوصوير والهيش بمركز القصاصين.





وأضاف البعلي أن إنشاء الأسوار سيعمل علي حماية ممتلكات النادي من الداخل ومنع الدخول في الأوقات غير المحددة.





وطالب البعلي بإدراج انشاء مقرات إدارية لمراكز شباب وادي الملاك والداويدة والظاهرة بمركز التل الكبير ودعم انشائي لمركز شباب أبو عياد التابع للتل الكبير.





وقال البعلي انه طالب بدعم مادي قيمته 20 ألف جنيه لكل من مركز شباب أبو خليفة ومركز شباب تل ثمود ومركز شباب تل الحطب ومركز شباب الوابورات بالقصاصين ومركز شباب أبو جريس ومركز شباب أبوصوير البلد ومركز شباب الواصفية في مركز أبوصوير لدعم الأنشطة الرياضية.



