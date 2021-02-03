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مرأة

عادات يومية شائعة تسبب الشيخوخة وتجاعيد الوجه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
عادات يومية تقومين بها تسبب تأثيرًا على عضلات الوجه وإصابتك بالشيخوخة وتجاعيد الوجه .. إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد:


1. مضغ العلكة
يتسبب مضغ العلكة فى التأثير على  عضلات الوجه وهذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور خطوط دقيقة وتجاعيد حول الفم.

2.البقاء ساعات طويلة في الهواء الطلق
 البقاء ساعات طويلة فى الهواء الطلق دون حماية مناسبة من أشعة الشمس ، يعرض البشرة لأضرار أشعة الشمس فمن الأفضل استخدام واقي من الشمس مقاوم للماء ، لأن العرق يقلل من مستوى الحماية للواقي من الشمس بشكل أسرع.

3.التحديق في هاتفك الذكي
قد يجعلك استخدام الهاتف الخلوي تبدو أكبر سنًا قبل الأوان و قد تؤدي إلى المزيد من الخطوط على الرقبة. 

4. النوم على جانبك
يمكن لبعض أوضاع النوم أن تسبب تجاعيد بشرتك. إذا كنت تنام على جانبك أو على بطنك ، فإن وجهك يتعرض للضغط على وسادتك ، مما يتسبب في ثني جلدك. أفضل طريقة لتجنب "خطوط النوم" هي النوم على ظهرك.

5. لبس العدسات اللاصقة
غالبًا ما نرفع الحواجب أثناء لبس العدسات اللاصقة وتتسبب هذه الحركة المتكررة في تجعيد الجلد على جبهتنا كذلك لا تحمي العدسات اللاصقة الجلد حول العينين من الأشعة فوق البنفسجية ، مما يؤدي في النهاية إلى ظهور التجاعيد وترقق الجلد.
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