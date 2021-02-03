عادات يومية شائعة تسبب الشيخوخة وتجاعيد الوجه

تأثيرًا على عضلات الوجه وإصابتك بالشيخوخة و

عادات يومية تقومين بها تسبب تجاعيد الوجه .. إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد:









1. مضغ العلكة

يتسبب مضغ العلكة فى التأثير على عضلات الوجه وهذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور خطوط دقيقة و تجاعيد حول الفم .





2.البقاء ساعات طويلة في الهواء الطلق

البقاء ساعات طويلة فى الهواء الطلق دون حماية مناسبة من أشعة الشمس ، يعرض البشرة لأضرار أشعة الشمس فمن الأفضل استخدام واقي من الشمس مقاوم للماء ، لأن العرق يقلل من مستوى الحماية للواقي من الشمس بشكل أسرع.





3.التحديق في هاتفك الذكي

قد يجعلك استخدام الهاتف الخلوي تبدو أكبر سنًا قبل الأوان و قد تؤدي إلى المزيد من الخطوط على الرقبة.





4. النوم على جانبك

يمكن لبعض أوضاع النوم أن تسبب تجاعيد بشرتك. إذا كنت تنام على جانبك أو على بطنك ، فإن وجهك يتعرض للضغط على وسادتك ، مما يتسبب في ثني جلدك. أفضل طريقة لتجنب "خطوط النوم" هي النوم على ظهرك.





5. لبس العدسات اللاصقة