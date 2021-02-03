طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوبارو اليابانية لصناعة السيارات، عن طرح طراز إمبريزا الجديدة موديل 2021 في السوق المصرية، والتى أصبحت متوفرة فى جميع معارض الوكيل على مستوى الجمهورية.





وتستمد السيارة سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر قوتها من محرك 1600 سي سي رباعي الأسطوانات قادر على إنتاج قوة 114 حصانًا وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر.





كما يمكن للسيارة سوبارو إمبريزا 2021 التسارع من الصفر إلى 100 كم/ س في زمن 12.6 ثانية، لتنطلق بسرعتها القصوى البالغة 179 كم/ س، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تبلغ سعة التانك 50 لترًا.





وتحتوى سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 على عجلات من سبيكة الألومنيوم مقاس 16 بوصة، وتوفر المقصورة اتصالًا بنظامَي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتتوافر تقنية البلوتوث والتحدث الحر.





كما يتصل نظام المعلومات والترفيه بالسيارة سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 ، بشاشة تعمل باللمس مقاس 6.5 بوصة، مع نظام صوتي يتكون من أربعة مكبرات صوت.





وتحتوى السيارة سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 على العديد من وسائل الأمان، من بينها 9 وسائد هوائية أمامية وخلفية وعلى الجانبين وللركب، مع نظام مساعد الكبح.