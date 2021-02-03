محمد صلاح في الصدارة.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول مساء اليوم الأربعاء نظيره برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون كالآتي :
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، هندرسون، روبرتسون.
خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فينالدوم، جونز.
خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، شاكيري.
وتلعب مباراة ليفربول القادمة ضد برايتون مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما يأتي برايتون بالمرتبة رقم 17 برصيد 21 نقطة.