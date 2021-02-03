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فن

محمد رمضان يستكمل تصوير «موسى» في مدينة الإنتاج الإعلامي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:31 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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سعيد فراج
علم «صدى البلد» أن الفنان محمد رمضان، يستكمل تصوير مشاهد مسلسله الجديد «موسى» -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل- داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك خلال الفترة الحالية. 

يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.
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