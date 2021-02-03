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أخبار العالم

عقاب مثل المافيا.. قرار مهم ضد المتهمين باقتحام الكونجرس الأمريكي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:39 م
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
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شريف سيد
تدرس وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات لأعضاء الجماعات اليمينية المتطرفة المتورطة في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير بموجب قانون فيدرالي يستخدم عادة ضد الجريمة المنظمة، وخاصة لجرائم المافيا".

وقالت مصادر إلى وكالة رويترز إن العدل الأمريكية تدرس توجيه اتهامات إلى مقتحمي الكونجرس بموجب قانون راكيتتير، المتخصص بالمنظمات الفاسدة والإجرامية، والمعروف باسم "ريكو"، والذي تستخدمه السلطات في قضايا الابتزاز والقتل والخطف والرشوة وغسيل الأموال. 

وصرح مسئول في جهاز إنفاذ القانوني الأمريكي بأن استخدام قانون ريكو لتوجيه الاتهام إلى الاشخاص المتورطين في اقتحام الكونجري الأمريكي، قيد المناقشة داخل وزارة العدل الأمريكية. 

وأضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأشخاص أثناء اقتحام الكونجرس تكفي بإدانتهم بقانون ريكو من عدمه. 

يذكر أن قانون ريكو تمت صياغته من أجل مساعدة المدعين العموم من إدانة كبار قادة جماعات المافيا، الذي ارتكبوا جرائم كبرى في الولايات المتحدة. 

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