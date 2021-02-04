ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد مجاهد يكشف حقيقة محاولات شوبير لإيقاف النشاط الرياضي في مصر.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:38 ص
أحمد مجاهد،
أحمد مجاهد،
Advertisements
محمد رشاد
قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، إنه لم يكن يقصد في وقتٍ سابق، أن الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، حاول إيقاف النشاط الرياضي في مصر.

وأضاف مجاهد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه غير منزعج من انتقادات الإعلامي أحمد شوبير أو غيره لطريقة عمله، موضحًا أن شوبير أحد نجوم مصر، ومثل المنتخب في كأس العالم عام 1990، لذلك سيكون له دوره في الاحتفال بمئوية الجبلاية.

وواصل حديثه، بشأن استضافة مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بأن اتحاد الكرة أبدى رغبته في تنظيم المباراتين، موضحًا أن مصر قادرة على تنظيمهما، إلا أن هناك اتحادًا آخر من المتوقع أن ينافسنا للحصول على شرف استضافة المباراتين أو إحدهما.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي قبل ساعات من مواجهة الدحيل القطري

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل.. فيديو

هاني أبو ريدة يوجه رسالة للأهلي قبل مباراته مع الدحيل في مونديال الأندية

وليد سليمان يقاضي مذيعا شهيرا

مصر للطيران: رحلات العودة مستمرة ولم تتوقف من السعودية لمصر

بالبوستر الرسمي.. صابرين تروج لفيلمها الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط تجاهل والدتها.. أب يتسبب في مصرع رضيعة عمرها 8 أسابيع بسلوكه العنيف

لقطات من الحياة البرية.. مواجهة بين زرافة وقطيع من 6 أسود تنتهي بمفاجأة.. شاهد

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات حورية فرغلي