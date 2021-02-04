أحمد مجاهد يكشف حقيقة محاولات شوبير لإيقاف النشاط الرياضي في مصر.. فيديو

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، إنه لم يكن يقصد في وقتٍ سابق، أن الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، حاول إيقاف النشاط الرياضي في مصر.





وأضاف مجاهد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه غير منزعج من انتقادات الإعلامي أحمد شوبير أو غيره لطريقة عمله، موضحًا أن شوبير أحد نجوم مصر، ومثل المنتخب في كأس العالم عام 1990، لذلك سيكون له دوره في الاحتفال بمئوية الجبلاية.



