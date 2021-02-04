بنك saib يفتتح أول مركز تثقيف مالي مبتكر 

أعلن بنك saib، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن افتتاح saib Cube في مول العرب كأول مركز تثقيف مالي مبتكر وذلك بحضور قيادات البنك. ‏





‏يأتي ذلك في إطار خطة التطور الرقمي التي ينتهجها البنك مواكبًا للتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي وتدعيمًا لخطط البنك المركزى للشمول المالي.





صرح عمرو عطا الله نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات "لدينا استراتيجية طموحة للتوسع في الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه من مختلف شرائح المجتمع، ويقدم saib cube - وهو أحد أدوات نشر الثقافة المالية- مفهوم متطور لتقديم الخدمة المصرفية باستخدام أفضل وأحدث الأساليب، ونستهدف افتتاح 4 مراكز للتثقيف المالى خلال العام الحالي"، مشيرًا إلى دور تلك المراكز في تعزيز جهود تحقيق الشمول المالي.





من ناحيته أوضح عمرو نصير رئيس قطاع التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والإتصال المؤسسي والتسويق قائلًا "يحرص saib على تلبية كافة احتياجات عملائه من خلال إطلاق المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة تزامنًا مع التوجه العام نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات المصرفية المقدمة لشرائح العملاء المختلفة".





وأشار إلى أن saib Cube يعتبر امتدادًا لتوسع البنك في الخدمات الإلكترونية، وهدفنا تقديم أفضل خدمة وأعلى جودة لعملائنا، ومن المستهدف التوسع بها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.





كما أضاف محمد على مدير إدارة الخدمات الرقمية والإبتكار والشمول المالى أن saib Cube يقدم مفهوما جديدًا يتيح للبنك أن يساهم بفعالية فى دعم الشمول المالى من خلال التواجد فى مساحات صغيرة وباستثمارات مناسبة وبتصميمات مبتكرة وشبابية بحيث تحقق هدفين فى آن واحد: أولاهما هو خدمة عملاؤها من خلال توفير خدمات إلكترونية فى أماكن تجمعات العملاء مثل المراكز التجارية الكبرى والنوادى ومحطات الوقود، وثانيهما هو تعريف غير عملاء البنوك بالمنتجات البنكية المختلفة ودعم انتشار الثقافة المالية بين كافة شرائح المجتمع.