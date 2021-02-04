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اقتصاد

10 ملايين جنيه خسائر مطاحن ومخابز شمال القاهرة في 6 أشهر

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:14 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلن مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، على أساس سنوي.


وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الخميس، 4 فبراير، أنها سجلت صافي خسارة  9,876 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.681 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.


وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، خسائر قبل الضرائب بلغت 1.4 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.1 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.


وتراجعت مبيعات الشركة خلال ذات الثلاثة أشهر لتسجل 142.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 142.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
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