بطرق مختلفة.. طريقة عمل البليلة

سكر حسب الرغبة

مكسرات حسب الرغبة

نصف كيلو من القمح

جوز هند حسب الرغبة

2 لتر مياه

لتر من الحليب كريمي

طريقة عمل البليلة











البليلة بالقرفة :



المقادير لعمل البليلة للشيف أميرة شنب





قمح مسلوق نصف سلقة



طريقة التحضير:

أضيفي البليلة الى اللبن واتركيها لتكمل النضج وقدميها ساخنة





البليلة بالمكسرات للشيف أماني رفعت



طريقة عمل

*المقادير طريقة عمل البليلة



بليلة مسلوقة

لبن

كريمة

جوز هند مبشور

عسل

قرفة

مكسرات مشكلة

زبيب بليلة مسلوقةلبنكريمةجوز هند مبشورعسلقرفةمكسرات مشكلةزبيب



طريقة التحضير:

اخلطي البليلة مع اللبن الساخن وقلبيهم جيدا ثم أضيفي مكسرات مشكلة مجروشة وقلبيها

ضعيها في طبق التقديم وأضيفي العسل الابيض والكريمة

زينيها بجوز الهند والزبيب ورشة قرفة والمكسرات المشكلة وقدميها ساخنة.

سكرلبنمكسرات مشكلةفانيلياقرفة عيدانفى وعاء على النار يتم سلق البليلة ثم تسخين اللبن ثم إضافة السكر وعود قرفة والقليل من الفانيلا