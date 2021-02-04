بطرق مختلفة.. طريقة عمل البليلة

للتدفئة فى الشتاء يمكنك عمل البليلة بطرق مختلفة فهى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحتك إليك طريقة عمل البليلة بسعرات أقل لأمهر الشيفات.
طريقة عمل البليلة للشيف أميرة شنب
مقادير عمل البليلة
سكر حسب الرغبة
مكسرات حسب الرغبة
نصف كيلو من القمح
جوز هند حسب الرغبة
2 لتر مياه
لتر من الحليب كريمي
مكسرات حسب الرغبة
نصف كيلو من القمح
جوز هند حسب الرغبة
2 لتر مياه
لتر من الحليب كريمي
طريقة عمل البليلة
- قومي بغسل القمح جيدًا واتركيه في إناء به ماء لمدة ليلة كاملة.
- ضعي الماء في إناء وضيفي له القمح واتركيهما على النار حتى النضج، وسخني الحليب الكريمر وضيفي له القمح الناضج.
- صبي البليلة في طبق وضيفي لها السكر وقومي بتلقليبهما، ورشي المكسرات وجوز الهند وقدميها.
- يمكنك الاستعانة بقليل من بودرة القرفة والتفاح لتزيين الطبق وإضافة نكهة جديدة
- ضعي الماء في إناء وضيفي له القمح واتركيهما على النار حتى النضج، وسخني الحليب الكريمر وضيفي له القمح الناضج.
- صبي البليلة في طبق وضيفي لها السكر وقومي بتلقليبهما، ورشي المكسرات وجوز الهند وقدميها.
- يمكنك الاستعانة بقليل من بودرة القرفة والتفاح لتزيين الطبق وإضافة نكهة جديدة
طريقة سهلة لتحضير البليلة بالقرفة للشيف أميرة شنب
البليلة بالقرفة :
المقادير لعمل البليلة للشيف أميرة شنب
قمح مسلوق نصف سلقة
لبن
مكسرات مشكلة
فانيليا
قرفة عيدان
طريقة التحضير:
فى وعاء على النار يتم سلق البليلة ثم تسخين اللبن ثم إضافة السكر وعود قرفة والقليل من الفانيلا
أضيفي البليلة الى اللبن واتركيها لتكمل النضج وقدميها ساخنة
البليلة بالمكسرات للشيف أماني رفعت
طريقة عمل البليلة
*المقادير
بليلة مسلوقة
كريمة
جوز هند مبشور
عسل
قرفة
مكسرات مشكلة
زبيب
طريقة التحضير:
اخلطي البليلة مع اللبن الساخن وقلبيهم جيدا ثم أضيفي مكسرات مشكلة مجروشة وقلبيها
ضعيها في طبق التقديم وأضيفي العسل الابيض والكريمة
زينيها بجوز الهند والزبيب ورشة قرفة والمكسرات المشكلة وقدميها ساخنة.
ضعيها في طبق التقديم وأضيفي العسل الابيض والكريمة
زينيها بجوز الهند والزبيب ورشة قرفة والمكسرات المشكلة وقدميها ساخنة.