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رياضة

الأهلي ضد الدحيل.. إحماءات قوية للشياطين الحمر قبل صافرة البداية

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:02 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يجري لاعبو الأهلي حاليا إحماءات على ملعب المدينة التعليمية لمواجهة الدحيل القطري، ضمن منافسات الدور الثاني، من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الدحيل المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفى شوبير.
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