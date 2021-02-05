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توك شو

7 سنين تعبان.. لاعب تنس يروي تفاصيل محاربته للسرطان وانتصاره عليه

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:20 ص
انور الكموني
انور الكموني
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هاني حسين
كشف انور الكموني لاعب التنس تفاصيل محاربته لمرض السرطان.

وقال أنور الكموني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  في عام 2007 كنت في بطولة دولية في مقدونيا وشعرت بأنني جسمي ضعيف ووقعت في الملعب و لمت  اصابتي  فشل في النخاع العظمي وهذا امر خطير ".

 وأضاف انور الكموني:"  وعلى مدار 7 سنوات تعرض لمشاكل صحية كثيرة ومنها مشاكل في الكبد واصابتي بالسرطان، وأخذت كورتيزون ووزني وصل لـ 140 كيلو وحاولت أن اعود لممارسة لعب رياضة التنس مجددا ".

 وتابع انور الكموني:"  كان لدي اصرار من اجل العودة لحياتي الطبيعية و ممارسة رياضتي المفضلة التنس مجددا ".

 واكمل انور الكموني:"  العلاج النفسي من السرطان هو الأهم من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية وفي بعض الأوقات كنت أشعر بان المشوار صعب ولكنني كنت بحارب للعودة مرة اخرى ".
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