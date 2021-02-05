7 سنين تعبان.. لاعب تنس يروي تفاصيل محاربته للسرطان وانتصاره عليه

كشف انور الكموني لاعب التنس تفاصيل محاربته لمرض السرطان.





وقال أنور الكموني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" في عام 2007 كنت في بطولة دولية في مقدونيا وشعرت بأنني جسمي ضعيف ووقعت في الملعب و لمت اصابتي فشل في النخاع العظمي وهذا امر خطير ".





وأضاف انور الكموني:" وعلى مدار 7 سنوات تعرض لمشاكل صحية كثيرة ومنها مشاكل في الكبد واصابتي بالسرطان، وأخذت كورتيزون ووزني وصل لـ 140 كيلو وحاولت أن اعود لممارسة لعب رياضة التنس مجددا ".





وتابع انور الكموني:" كان لدي اصرار من اجل العودة لحياتي الطبيعية و ممارسة رياضتي المفضلة التنس مجددا ".





واكمل انور الكموني:" العلاج النفسي من السرطان هو الأهم من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية وفي بعض الأوقات كنت أشعر بان المشوار صعب ولكنني كنت بحارب للعودة مرة اخرى ".