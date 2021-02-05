أمام المقابر.. ابنة عزت العلايلي تنهار بالبكاء في جنازة والدها

وظهرت رجاء عزت العلايلي، منهارة بالبكاء في جنازة والدها، في ظل حرص الحاضرين على مواساتها وتهدئتها، في اللحظات الأخيرة لوداع والدها الراحل.

بدأت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل عزت العلايلي، بساحة مسجد المروة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.





وحضر عدد كبير من نجوم الفن إلى ساحة مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند، للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 5 فبراير.





وكان أول الحضور من نجوم الفن إلى ساحة المسجد، كلًا من الفنانين: «لبلبة، إلهام شاهين، رشوان توفيق، خالد النبوي، أشرف زكي، هاني مهنا، الإعلامية بوسي شلبي»، ويستمر النجوم في التوافد.





عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الإختيار مع نفس المخرج عام 1971.





وخلال السبعينيات قدم عدد كبير من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، إسكندرية ليه.





وخلال الثمانينات التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الأنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.





مع كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة إنعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الإستنزاف إلينا جميعا، جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة من بطولات.





أما عن أخر مشاركاته بالسينما كان من خلال فيلم تراب الماس، عام 2018 وهو من إخراج مروان حامد.