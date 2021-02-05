تصدر لأول مرة.. 5 ميزات قادمة في هواتف iPhone 13

يبدو أن شركة آبل الأمريكية، ستحدث تغييرا كبيرا هو الأكبر من نوعه على هواتفها القادمة iPhone 13 والتى من المقرر أن تصدر فى شهر سبتمبر القادم، حيث ستأتى الهواتف القادمة بعدد من الميزات لأول مرة وذلك بعدما لاقت انتقادا واسعا بسبب عدد من المواصفات التى جاءت بها هواتف آيفون 12 والتى صدرت منذ عدة أشهر.





وبحسب موقع فإن هواتف iPhone 13 ستضيف عددا من الترقيات على هواتفها خاصة معدل التحديث الضعيف الذى أثار غضبا شديدا بين المستخدمين والذى جعل شركة سامسونج تسخر منه، بالإضافة على ترقيات فى البطارية وغيرها وفيما يلى أبرز 5 ميزات جديدة قادمة لهواتف آيفون 13









1- نوتش صغير ومعدل تحديث كبير





وستأتى هواتف iPhone 13 ستأتى بكاميرا من نوع TrueDepth التى ستتيح لشركة آبل التحكم فى تصميم الشاشة وجعله أصغر حجما من شكل الهواتف السابقة، كما أنها ستكون أكثر سمكًا بحوالي 0.26 مم أى ما يعادل 0.01 بوصة، بالإضافة إلى معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، وهو أمر تم انتظاره من قبل الكثيرين حتى فى هواتف iPhone 12 والتى صدرت بمعدل تحدث 60 هرتز فى الثانية.





2- كاميرات LiDAR فى كل هواتف المجموعة





ويعتبر أن هذا التغيير سيكون الأكبر على الإطلاق، بالنسبة لمنتظرى وراغبى شراء هواتف iPhone 13 حيث سيوفر عليهم الكثير من الأموال؛ الأمر الذى سيجعلهم غير مضطرين لشراء نسخة الـ "Pro" الأعلى سعرا بسبب إمكانات الكاميرا التى تتمتع بها عن باقى هواتف السلسلة.





3- مستشعر للبصمة يتناسب مع فيروس كورونا





وستلجأ شركة آبل لخاصية التعرف على خاصية Touch ID بدلا من Face ID حيث ثبت عدم كفائتها بشكل كبير مع المستخدمين، منذ تفشى فيروس كورونا، حيث لا تستطيع الخاصية التعرف على المستخدمين أثناء ارتدائهم الكمامات بشكل دقيق.





4- سرعة إنترنت خارقة





ومن المقرر أن الهواتف بمعيار جديد من شبكة الواى فاى وهو Wi-Fi 6E الذى يدعم سرعات لاسلكية أسرع ، وهو أقوى بكثير، حيث ستوفر سرعات كبيرة للمستخدمين تساعدهم فى استخدام الإنترنت بشكل أسرع حيث ستكون بسرعة 6 جيجا هرتز، وهو أعلى معيار قد يستطيع أى هاتف ذكى الحصول عليه فى عام 2021 عند اطلاق هواتف iPhone 13 .





5- مساحة تخزين كبيرة تصل ل 1 تيرا بايت





وستأتى هواتف iPhone 13 ستأتى لأول مرة بسعة تخزين كبيرة، والتى كان يفتقد إليها عدد كبير من المستخدمين، حيث كشفت التقارير أن هواتف iPhone 13 Pro ستأتى بسعة تخزين كبيرة للمساحة الداخلية تصل إلى 1 تيرا بايت، كما وستتخلى الهواتف عن سعة التخزين التى كان سببا فى غضب الكثير من المستخدمين، وهى سعة 64 جيجا بايت للمساحة الداخلية، التى جاءت فى هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 12.



