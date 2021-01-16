تسريبات تكشف حصول هواتف iPhone 13 على ميزة جديدة

كشفت تسريبات أن هواتف iPhone 13 القادمة، والتى ستطلقها شركة آبل الأمريكية فى شه سبتمبر القادم، ستأتى بميزة لأول مرة ف هواتف آيفون، وهو مستشعر البصمة تحت الشاشة كما لن تأتى بخاصية التعرف على الوجه Face ID .





وبحسب موقع CNET الأمريكى فإن خاصية مستشعر البصمة تحت الشاشة ليست ميزة جديدة فى الهواتف، حيث صدرت مع عدد من الهواتف التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد منذ سنوات، ولكنها ستكون المرة الأولى التى تستخدم فيها هواتف آيفون هذه الميزة.









وستلجأ شركة آبل لخاصية التعرف على خاصية Touch ID بدلا من Face ID حيث ثبت عدم كفائتها بشكل كبير مع المستخدمين، منذ تفشى فيروس كورونا، حيث لا تستطيع الخاصية التعرف على المستخدمين أثناء ارتدائهم الكمامات بشكل دقيق.





وستأتى هواتف iPhone 13 ستأتى بكاميرا من نوع TrueDepth التى ستتيح لشركة آبل التحكم فى تصميم الشاشة وجعله أصغر حجما من شكل الهواتف السابقة، كما أنها ستكون أكثر سمكًا بحوالي 0.26 مم أى ما يعادل 0.01 بوصة.





كما أن التغيير الأكبر على الإطلاق، أن هواتف iPhone 13 ستأتى جميعها بمستشعرات من نوع LiDAR وليست طرز Pro" " فقط الأعلى سعرا ، حيث سيوفر الكثير من الأموال؛ الأمر الذى سيجعل راغبى الشراء غير مضطرين لشراء نسخة الـ "Pro" الأعلى سعرا بسبب إمكانات الكاميرا التى تتمتع بها عن باقى هواتف السلسلة.



