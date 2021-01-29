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تكنولوجيا

توفر الكثير من الأموال.. هواتف iPhone 13 تأتي بميزة لأول مرة

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:02 م
هواتف iPhone 13 تأتى
هواتف iPhone 13 تأتى بميزة لأول مرة
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ندى على
يبدو أن شركة آبل تعمل على إجراء تغيير كبير فى المواصفات الأساسية التى ستأتى بها هواتف iPhone 13 الصادرة فى شهر سبتمبر القادم، والتى ستجعلها تختلف كليا عن هواتف آيفون 12 الصادرة فى نهاية العام الماضى. 

وبحسب موقع PhoneArena فإن هواتف iPhone 13 ستأتى بعدد من الميزات لأول مرة منها سعة التخزين الكبيرة، والتى كان يفتقد إليها عدد كبير من المستخدمين، حيث كشفت التقارير أن هواتف  iPhone 13 Pro ستأتى بسعة تخزين كبيرة للمساحة الداخلية تصل إلى 1 تيرا بايت. 


وستتخلى هواتف iPhone 13 عن سعة التخزين التى كان سببا فى غضب الكثير من المستخدمين، وهى سعة 64 جيجا بايت للمساحة الداخلية، التى جاءت فى هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 12 حيث ستبدأ جميع الهواتف من سعة 128 جيجا بايت لهاتف iPhone 13، الأمر الذى سيوفر الكثير من الأموال على المستخدمين. 

وستأتى هواتف iPhone 13 جميعها بمستشعرات من نوع  LiDAR وليست طرز Pro" " فقط الأعلى سعرا، حيث سيوفر الكثير من الأموال؛ الأمر الذى سيجعل راغبى الشراء غير مضطرين لشراء نسخة الـ "Pro" الأعلى سعرا بسبب إمكانات الكاميرا التى تتمتع بها عن باقى هواتف السلسلة.

كما كشفت تسريبات سابقة عن أن هواتف iPhone 13 ستأتى بسرعة خارقة فى شبكة الواى الفاى تستطيع تغطية نطاق يمتد بتردد 6 جيجا هرتز، الأمر الذى يوفر نطاقا تردديا أكبر وتداخل أقل للأجهزة المدعومة، حيث ستأتى بمعيار جديد من شبكة الواى فاى وهو Wi-Fi 6E الذى يدعم سرعات لاسلكية أسرع.
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