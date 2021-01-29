توفر الكثير من الأموال.. هواتف iPhone 13 تأتي بميزة لأول مرة

يبدو أن شركة آبل تعمل على إجراء تغيير كبير فى المواصفات الأساسية التى ستأتى بها هواتف iPhone 13 الصادرة فى شهر سبتمبر القادم، والتى ستجعلها تختلف كليا عن هواتف آيفون 12 الصادرة فى نهاية العام الماضى.





وبحسب موقع PhoneArena فإن هواتف iPhone 13 ستأتى بعدد من الميزات لأول مرة منها سعة التخزين الكبيرة، والتى كان يفتقد إليها عدد كبير من المستخدمين، حيث كشفت التقارير أن هواتف iPhone 13 Pro ستأتى بسعة تخزين كبيرة للمساحة الداخلية تصل إلى 1 تيرا بايت.









وستتخلى هواتف iPhone 13 عن سعة التخزين التى كان سببا فى غضب الكثير من المستخدمين، وهى سعة 64 جيجا بايت للمساحة الداخلية، التى جاءت فى هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 12 حيث ستبدأ جميع الهواتف من سعة 128 جيجا بايت لهاتف iPhone 13، الأمر الذى سيوفر الكثير من الأموال على المستخدمين.





وستأتى هواتف iPhone 13 جميعها بمستشعرات من نوع LiDAR وليست طرز Pro" " فقط الأعلى سعرا، حيث سيوفر الكثير من الأموال؛ الأمر الذى سيجعل راغبى الشراء غير مضطرين لشراء نسخة الـ "Pro" الأعلى سعرا بسبب إمكانات الكاميرا التى تتمتع بها عن باقى هواتف السلسلة.



