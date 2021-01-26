بشاشة كبيرة.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف iPhone SE Plus من آبل

كشفت تسريبات أن شركة Apple آبل الأمريكية، فى طريقها لإصدار هاتف iPhone SE Plus ، والذى سيأتى بحجم شاشة كبيرة وإمكانات أفضل عن تلك التى صدر بها سابقه هاتف iPhone SE الذى صدر العام الماضى.





وبحسب موقع Phone Arena فإن هاتف iPhone SE Plus سياتى بشاشة قياس 6.1 بوصة، من نوع LCD ، مع نوتش بحجم أصغر، وكاميرا أمامية ل FaceTime بدقة 7 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة Touch ID ، مثبت على جانب الهاتف.









وسيحتوى هاتف iPhone SE Plus على ميزات كاميرا تشمل ستة تأثيرات ضوئية للصورة وتثبيت بصري للصورة، حيث سيكون تصنيفها IP67 ، حيث ستكون الكاميرا الخلفية عبارة عن كاميرا واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل، كما سيتوفر بالوان الأبيض والأسود والأحمر.





وسيعمل هاتف iPhone SE Plus بمعالج من نوع A14 Bionic ، 5 نانو متر ، وهو نفس المعالج الذى جاء فى سلسلة هواتف آيفون 12 ، مع نسختى مساحة داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، ولكن لن يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .





وسيبلغ سعر هاتف iPhone SE Plus حوالى 499 دولار أمريكى أى ما يعادل 7850 جنيه مصرى، كما أن الهاتف سيكون مقاوما للمياه، حيث يستطيع أن يصمد حتى 30 دقيقة.





وكان هاتف iPhone SE العام الماضى قدر صدر بشاشة قياس 4.7 بوصة ، من نوع LCD ، مع ذاكرة وصول عشوائى 3 جيجا بايت رام ومعالج A13 Bionic ، 7 نانومتر وبسعر 399 دولار أمريكى.



