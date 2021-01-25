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تكنولوجيا

آبل تواجه دعوى قضائية جديدة لتعويض أصحاب هواتف iPhone 6

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:07 م
آبل تواجه دعوى قضائية
آبل تواجه دعوى قضائية جديدة لتعويض أصحاب هواتف iPhone 6
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ندى على
تواجه شركة آبل Apple الأمريكية، دعوى قضائية جديدة فى أوروبا من الدرجة الثالثة للحصول على تعويضات عادلة للقضية المعروفة بإبطاء شركة آبل لبطاريات آيفون القديمة عمدا. 

وبحسب موقع TechCrunch التقنى فإن وكالة حماية المستهلك الإيطالية Altroconsumo ، تحاول الحصول على تعويض عادل لأصحاب هواتف iPhone 6 التى تدهورت بسبب ابطاء البطاريات بدون أى اخطار مسبق للمستخدمين. 


وتسعى الدعوى الجماعية في إيطاليا للحصول على تعويض قدره 60 مليون يورو للحصول على ما لا يقل عن 60 يورو لكل مالك هاتف آيفون من هواتف iPhone 6  التى تضررت. 

وتشمل الهواتف المتأثرة المذكورة في الدعوى هي iPhone 6 و iPhone 6s  و iPhone 6s plus ، حيث تعتبر الدعوى ليست الأولى من نوعها حيث دفعت آبل قبل ذلك تعويضات لعدد كبير من المستخدمين فى فرنسا والولايات المتحدة . 

وكانت دفعت آبل لهذه القضية  500 مليون دولار لمالكي هواتف آيفون المتضررين، مما يعنى 25 دولارا لكل مالك آيفون متضرر.

واتهمت الشركة بإجبار المستخدمين على شراء الهواتف الذكية، واعترفت أبل في 2017 بالأمر ولكنها اعترضت على أن يكون قرارها بإبطاء البطاريات لزيادة عملية شراء الهواتف الجديدة؛ ولكنها فعلت ذلك لتقليل الطلب والاعتماد على بطاريات الهواتف القديمة لأن أداء معالجات هذه البطاريات قد تكون عرضة للخطر حيث إن هذه المعالجات هى أهم جزء في البطاريات. 

وفي وقت سابق، قامت هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الفساد الفرنسية بتغريم شركة أبل 25 مليون يورو أى ما يعادل 27.3 مليون دولار أمريكى بسبب تعمد الشركة إبطاء بطاريات هواتف آيفون القديمة.
 

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