تخفيض787 جنيها على سماعات AirPods Pro اللاسلكية من آبل.. تفاصيل

تعد سماعات AirPods Pro من أفضل السماعات اللاسلكية التى اطلقتها شركة آبل للعام الماضى 2019 ، والتى تتمتع بعدد كبير من المميزات منها ميزة عزل الضوضاء والأصوات المحيطة، وتم تخفيض سعر السماعات في أكبر تخفيض لها منذ بداية العام الجديد 2021 .





وبحسب موقع AppleInsider التقنى فإن سعر سماعات AirPods Pro أصبح سعرها 200 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 3148 جنيها مصريا، بعد أن كان سعرها 250 دولارا أمريكيا أى أى ما يعادل حوالى 3935 جنيها مصريا، أى بتخفيض787 جنيها مصريا.





إقرأ أيضا: تخفيض هائل على هاتف آبل iPhone 11 Pro





ويعتبر هذه التخفيض هو أكبر تخفيض شهدته سماعات AirPods Pro اللاسلكية، منذ بداية العام، حيث كان آخر تخفيض شهدته كان بسعر 220 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل حوالى 3500 جنيه مصرى.





وجاءت سماعات AirPods Pro بتصميم أكثر راحة ومحكم تمامًا على الأذن، وساهم فى ذلك أطراف السليكون المزودة بها والتى تتوافر بثلاثة مقاسات مختلفة لمحاكاة كل المقاسات لدى المستخدمين.





وتعتمد سماعات AirPods Pro على نظام تنقية صوت يقوم بعزل الضوضاء بالعمل 200 مرة فى الثانية لتهيئة الصوت، بالإضافة إلى توفير جودة صوت فائقة من خلال ميزة Adaptive EQ، التي تضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة للموسيقى تلقائيا لتوفير أفضل تجربة للاستماع.





وتدعم سماعات AirPods Pro الشحن اللا سلكي والوصول إلى Siri، ويوفر الغطاء الخاص بها الذي يدعم الشحن اللا سلكي 24 ساعة من الاستماع للموسيقى، وأيضًا إمكانية الشحن عبر منفذ Lightning.





وللإضطلاع على عرض التخفيض على سماعات AirPods Pro يمكن الدخول على هذا الرابط.



