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تكنولوجيا

بعد تخفيض إنتاجه من آبل.. تعرف على عيوب هاتف iPhone 12 mini

الأحد 24/يناير/2021 - 07:00 م
تعرف على عيوب هاتف
تعرف على عيوب هاتف iPhone 12 mini
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ندى على
يبدو أن شركة آبل Apple الأمريكية، قررت التخلى عن هاتف iPhone 12 mini الهاتف الأصغر حجما والأقل إمكانيات فى سلسلة هواتف آيفون 12 ، وذلك لصالح الهواتف الأخرى iPhone 12  و iPhone 12 Pro ، بعدما حقق مبيعات قليلة ولم يستطع تلبية رغبات المستخدمين رغم فارق السعر عن الهواتف الأخرى فى السلسلة.
 
وبحسب موقع SlashGear فإن هاتف iPhone 12 mini لديه الكثير من الميزات ولكن على الرغم من ذلك فإنه يحتوى على بعض العيوب التى قد لا يستطيع بعض المستخدمين التغاضى عنها، حيث كان  عدد منمقيمى الهواتف الذكية فى مجلة PCMag الأمريكية قد اختاروا الهاتف كأسوأ هاتف آيفون فى سلاسل هواتف آيفون الحديثة منذ آخر ثلاث سنوات، وفيما يلى عدد من أبرز العيوب فى هاتف iPhone 12 mini : 


- حجم الصغير والشاشة الصغيرة جدا 

يعتبر هاتف iPhone 12 mini  أصغر هاتف فى سلسلة هواتف ايفون 12 ، بشاشة قياس5.4 بوصة حيث ـأن شاشته تعتبر أصغر شاشة فى هواتف آيفون الحديث بعد هاتف  iPhone SE الذى صدر بشاشة 4.7 بوصة ، كما يأتى حجم هاتف iPhone 12 mini بحجم أصغر من هاتف iPhone SE .

- الكاميرات 

بات من المؤكد أن هاتف  iPhone 12 mini لن يحصل على 4 كاميرات ومثله فى ذلك هاتف iPhone 12 ، وأنما سيأتى الهاتفان فقط بثلاث كاميرات ، ولن يتمتع الهاتف بكاميرا LiDAR التى سيأتى بها هاتفا  iPhone 12 Pro   و iPhone 12 Pro Max .

- سعة البطارية الصغيرة 

سيأتى هاتف  iPhone 12 mini ببطارية سعة 2227 مللى أمبير ، وتعتبر بطارية صغيرة نسبيامقارنة بالهواتف الأخرى من السلسلة بالإضافة إلى هواتف أندرويد الأخرى حيث تأتى معظم البطاريات فيه بقدرة 4000 مللى أمبير.

- السعر المرتفع 

ويبلغ سعر هاتف iPhone 12 mini نسخة 64 حوالى  649 دولار أمريكى أى ما يعادل 210 .10 آلاف  جنيه مصرى، وهى أصغ نسخة.  
وهو سعر مرتفع نسبيا مقارنة بهواتف جيدة أخرى من شركة آبل مثل هواتف ايفون 11 و iPhone XS Max  و كذلك  iPhone XS  وهواتف أندرويد الأخرى .

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