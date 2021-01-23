ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تخفيض هائل على هاتف آبل iPhone 11 Pro

السبت 23/يناير/2021 - 01:31 ص
هاتف iPhone 11 Pro
هاتف iPhone 11 Pro
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تعد أجهزة آبل أحد أكثر الهواتف الذكية شهرة في العالم والأغلى سعرا أيضًا، حيث تتميز هواتف آيفون بالإمكانيات القوية من حيث الكاميرا والمعالج، إلى جانب نظام التشغيل الذي يجعلها أكثر أمانا من الاختراقات، ولكن على الرغم من ميزاتها الرائعة إلا أن تكلفتها لا تنناسب مع إمكانيات جميع المستخدمين.

ولذلك يبحث الجميع عن أفضل العروض التي تقدمها بعض المتاجر الألكترونية عبر الإنترنت على هواتف آيفون والتي تقدما تنزيلا كبيرا في سعر أجهزة آيفون مما يجعلها في متناول يد بعض المستخدمين.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تقدم شركة Verizon، ثلاثة هواتف ذكية في الوقت الحالي للبيع ضمن الفلاش سيل عبر الإنترنت ساري حتي يوم الأحد القادم من خلال موقع  Big Red.

ومن خلال العرض المقدم من شركة Verizon،   تستطيع الحصول على هاتف iPhone 11 Pro من آبل، مقابل سعر 600 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 9,435 جنيها مصريا).

ويتميز هاتف iPhone 11 Pro بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1125 × 2436، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار آبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68.

ويعمل هاتف iPhone 11 Pro الجديد معالجًا قويًا من نوع Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

ويقدم هاتف iPhone 11 Pro، 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

ويتم تشغيل هاتف iPhone 11 Pro بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم آبل apple pencil.

ويحتوي هاتف iPhone 11 Pro  على بطارية سعة 3190 مللى أمبير التى تصمد أكثر 4 ساعات من آيفون XS، وأخيرًا تعدم الشاحن السريع بقوة 18 واط، وطرحته آبل مقابل 1000 دولار أمريكي، فى 4 ألوان هي الزيتى و الأبيض، والأسود، والذهبى.
Advertisements
Advertisements

شاهد .. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك

السعودية.. الأرصاد تحذر من القاتل الأسود خلال فصل الشتاء

علاقة مشبوهة مع سياسي .. مفاجآت في قضية مقتل ممثلة شابة

مات في الحمام يوم الدخلة.. تفاصيل وفاة عريس المنيا الابن الوحيد على ٤ بنات..صور

شيء لا يصدقه عقل.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب حسناء مارينا

أخبار الفن| مقتل ممثلة شابة بعد علاقة مشبوهة مع سياسي.. وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ..الطلاب يتوقعون 4 سيناريوهات للامتحانات

بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

التحقيق مع عبد العليم داوود أول مهام لجنة القيم.. والبرلمان يصوت على تشكيلها خلال أيام

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة انتقال فرجاني ساسي للهلال السوداني

اغتصبها وسرقها.. ممثل يعتدي جنسيًا على زوجة أبيه المسن

بعد تأجيل مشاركة البيانات.. واتسآب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسان كوفيد.. علامات خطيرة تشير إلى الإصابة بكورونا ومطالبات بإعلانها رسميا | صور

بورش تطرح تايكان كروس توريزمو 2021 الجديدة.. صور

نتيجة العاصفة.. انهيار منزلين ونجاة السكان بأعجوبة | فيديو