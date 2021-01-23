تخفيض هائل على هاتف آبل iPhone 11 Pro

هواتف آيفون بالإمكانيات القوية من حيث الكاميرا والمعالج، إلى جانب نظام التشغيل الذي يجعلها أكثر أمانا من الاختراقات، ولكن على الرغم من ميزاتها الرائعة إلا أن تكلفتها لا تنناسب مع إمكانيات جميع المستخدمين. تعد أجهزة آبل أحد أكثر الهواتف الذكية شهرة في العالم والأغلى سعرا أيضًا، حيث تتميزبالإمكانيات القوية من حيث الكاميرا والمعالج، إلى جانب نظام التشغيل الذي يجعلها أكثر أمانا من الاختراقات، ولكن على الرغم من ميزاتها الرائعة إلا أن تكلفتها لا تنناسب مع إمكانيات جميع المستخدمين.





هواتف آيفون والتي تقدما تنزيلا كبيرا في سعر أجهزة آيفون مما يجعلها في متناول يد بعض المستخدمين. ولذلك يبحث الجميع عن أفضل العروض التي تقدمها بعض المتاجر الألكترونية عبر الإنترنت علىوالتي تقدما تنزيلا كبيرا في سعر أجهزة آيفون مما يجعلها في متناول يد بعض المستخدمين.









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تقدم شركة Verizon، ثلاثة هواتف ذكية في الوقت الحالي للبيع ضمن الفلاش سيل عبر الإنترنت ساري حتي يوم الأحد القادم من خلال موقع Big Red.





ومن خلال العرض المقدم من شركة Verizon، تستطيع الحصول على هاتف iPhone 11 Pro من آبل، مقابل سعر 600 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 9,435 جنيها مصريا).





ويتميز هاتف iPhone 11 Pro بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1125 × 2436، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار آبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68.





ويعمل هاتف iPhone 11 Pro الجديد معالجًا قويًا من نوع Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.





ويقدم هاتف iPhone 11 Pro، 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.





ويتم تشغيل هاتف iPhone 11 Pro بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم آبل apple pencil.





ويحتوي هاتف iPhone 11 Pro على بطارية سعة 3190 مللى أمبير التى تصمد أكثر 4 ساعات من آيفون XS، وأخيرًا تعدم الشاحن السريع بقوة 18 واط، وطرحته آبل مقابل 1000 دولار أمريكي، فى 4 ألوان هي الزيتى و الأبيض، والأسود، والذهبى.