شاهد.. أول هاتف آيفون قابل للطي وتوقعات بموعد طرحه

كشفت أحدث التسريبات عن اتجاه شركة آبل Apple ، للعمل على هاتف آيفون iPhone جديد بتصميم صدفي قابل للطي، وأن عملاقة التقنية الأمريكية تخطط لإطلاق هاتفها الجديد في المستقبل القريب.





وبحسب ما ذكره موقع "gadgets 360"، تختبر شركة "آبل" حاليا هاتف جديد بتصميم لم يسبق أن قدمته في أجهزة آيفون التابعة لها، حيث سيأتي بتصميم صدفي قابل للطي شبيه بهاتف سامسونج الشهير Galaxy Z Flip





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وذكرت التسريبات أن الجدول الزمنى الغامض لإطلاق أو هاتف آيفون قابل للطي من "آبل"، من المتوقع أن يتم إطلاقه خلال عام 2022 أو 2023، مما يتوافق مع التسريبات السابقة التى زعمت أن "آبل" ستقدم هاتفها المطوى الأول في سبتمبر 2022.





وإلى جانب ذلك، ستقدم شركة "آبل" من خلال هاتفها الأول القابل للطي بتقنية الجيل الخامس 5G، وكشف المسرب التقني "جون بروسر" من خلال مقطع فيديو أن "آبل" تختبر حاليًا هاتف “آيفون” جديدًا قابلًا للطي في المستقبل.





ويقال إن شركة "آبل" تختبر هيكل آيفون الصدفي الشكل في مصنع Foxconn بالصين، وبحسب اليوتيوبر بروسر فان الهاتف الجديد سيدعم شاشة بتقنية أوليد تظهر على شكل شاشة كبيرة كـ آيفون 12عند فتحها، بينما سيكون هناك شاشة أصغر في الغلاف الخارجي للجهاز.





وذكر "بروسر"، أن مالكة هواتف آيفون الشهيرة تختبر في الوقت الراهن متانة المفصل الخاص بالهاتف القابل للطي، وذلك لأهمية ذلك الجزء في مثل هذه الفئة من الأجهزة.





وقد تم تصميم مقطع الفيديو لتزويد المستخدمين بفكرة ما سيبدو عليه شكل الهاتف ولكنه ليس التصميم النهائي، ويدعي "بروير" أن آبل فد تقدم هذا الهاتف في وقت ما في عام 2022 أو حتى في عام 2023.