آبل توقف الدعم.. تعرف على هواتف آيفون التي لن تحصل على تحديث iOS 15 القادم

كشفت تقارير أن شركة آبل Apple الأمريكية، فى طريقها لوقف الدعم لعدد من هواتفها الأكثر شهرة والأكثر مبيعا، حيث لن تحصل الهواتف على أى تحديثات قادمة بدءا من تحديث نظام iOS 15 القادم ، الأمر الذى يعنى أن هذه الهواتف فى طريقها للانتهاء.





وبحسب موقع 9to5Mac فإن هواتف iPhone 6 و iPhone 6S Plus ، بالإضافة إلى هاتف iPhone SE الذى صد عام 2016 ، وليس الذى صدر فى شهر يونيو العام الماضى.









ومن المتوقع أن تلحق أجهزة آيباد iPod touch الجيل السادس، و الجيل الأول من iPad Air ، والجيل الثالث من iPad mini بهواتف آيفون التى لن تحصل على تحديث iOS 15 القادم.





وستفقد هذه الأجهزة التصحيحات والتحديثات الفنية التى كانت تعمل على مكافحة الفيروسات الجديدة فى الهواتف، وكذلك التحديثات التقنية التى كانت تعمل على إصلاح العديد من المشكلات الأمر الذى ينذر مستخدمى هذه الهواتف بالخط عند حدوث مشكلة تقنية أو أمنية على نطاق واسع.





أما هواتف آيفون التى ستأتى مع تحديث iOS 15 القادم هى :

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE الجيل الثانى 2020

iPod touch الجيل السابع





أما أجهزة آيباد التى ستتوافق مع تحديث ستكون :

iPad mini 4

iPad Air 2

iPad 5



