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تكنولوجيا

الحلم يقترب.. آبل تعمل على آيفون بشاشة قابلة للطي.. صور

الخميس 21/يناير/2021 - 05:01 ص
الحلم يقترب.. آبل
الحلم يقترب.. آبل تعمل على آيفون بشاشة قابلة للطي | صور
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كريم جمال
يبدو أن حلم عشاق آيفون الهاتف الذكي الأكثر انتشارًا فى العالم سيتحقق قريبًا، بعدما كشفت تقارير تقنية عن بدء آبل فى العمل على تصنيع هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي لأول مرة فى تاريخها، بعدما قدمت عدة علامات تجارية شهيرة الفكرة قبلها،  على رأسها سامسونج الكورية الجنوبية.

و بحسب موقع فون آرينا التقني، ظهرت الهواتف الذكية بشاشات قابلة للطي من منافسين أخرين أمثال، سامسونج، موتورولا، شاومي، و هواوي، بينما كانت الأبرز المنافس اللدود لـ آبل الأمريكية، وهى سامسونج الكورية.

و جاءت التقارير التقنية الأخيرة لتؤكد بدء آبل تصنيع نماذج إختبارية بشاشات قابلة للطي من آيفون، والتى ستخضع للدراسة و التطوير لحين الوصول للشكل النهائى الذى سيطرح به الهاتف رسميًا بالأسواق فى حال نجحت التجربة.

و بالرغم من التكتم الكبير عن المشروع، إلا أن آيفون القادم بشاشة قابلة للطي، سياتى بتصميم مشابه لنظيره من سامسونج Galaxy Z Flip، أما الصور المتداولة على الإنترنت فهي لنموذج إختباري من نفس النشروع و لكن مستوحي من هاتف مايكروسوفت Surface Duo، إلا أنه مختلف قليلًا فهو مزدوج الشاشة.

جدير بالذكر أن أحدث إصدارات آبل كان هاتف آيفون 12 برو ماكس، الذى جاء بشاشة قياس 6.7 بوصة، ليصبح الأكبر حجمًا فى تاريخ الصانع الأمريكي العريق.
الحلم يقترب.. آبل تعمل على آيفون بشاشة قابلة للطي.. صور
الحلم يقترب.. آبل تعمل على آيفون بشاشة قابلة للطي.. صور
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