آبل تختبر شاشات آيفون القابل للطي بمفصل غير مرئي

أفادت تقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، بأن شركة آبل Apple، بدأت العمل على جهاز آيفون قابل للطي ، وهو المنافس المحتمل للأجهزة المماثلة من منافسيها من شركات تصنيع هواتف أندرويد، على الرغم من أنها تخطط لإجراء تغييرات طفيفة فقط على خط إنتاج أجهزة آيفون لهذا العام.





وبحسب ما ذكره موقع "fool"، طورت عملاقة التقنية الأمريكية " آبل " نماذج أولية للشاشات القابلة للطي للاختبار الداخلي، ولكنها لم تعزز خططها لإطلاق آيفون المطوى بالفعل.





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ولم توسع مالكة أجهزة آيفون عمل تطوير إصدارتها القابلة للطي إلى ما هو أبعد من الشاشات، مما يعني أن الشركة ليس لديها حتى الآن النماذج الأولية الكاملة للهاتف في مختبراتها.





وعلى غرار هاتف سامسونج Galaxy Fold، و Razr من موتورولا، فإن هاتف آيفون القابل للطي يسمح لشركة آبل بصنع جهاز بشاشة أكبر في حجم أصغر، والتي عند فتحها ستكون بحجم شاشة iPhone 12 Pro Max بقياس 6.7 بوصة.





وتعتزم آبل إضافة مفصل غير مرئي مع وجود الإلكترونيات خلف الشاشة مثل تلك الخاصة بشركة سامسونج، ومن المحتمل أن يأتي جهاز آيفون القابل للطي بعد سنوات أو قد لا يتم تقديمه في النهاية، وأشارت بعض التقارير السابقة أنه قد يتم إطلاقه في عام 2022 أو 2023.





وحسبما ورد سابقا، تفاضل آبل بين تصميمين لهاتف آيفون القابل للطي القادم، الأول يشابه تصميم هاتف Motorola Razr بشكل صدفي، ويتميز هذا الإصدار بشاشة خارجية صغيرة وعند فتح الشاشة تظهر على شكل هاتفا بشاشة كبيرة.





والثاني بتصميم يحاكي هاتف Galaxy Fold من سامسونج، وباستخدام هذا التصميم، سيفتح مستخدم جهاز آيفون المطوى وسيتحول إلى جهاز iPad اللوحي بشاشة أكبر عند تمديدها.