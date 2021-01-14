ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

عرض لا يفوتك.. اشترِ آيفون 7 بـ 2350 جنيها فقط

الخميس 14/يناير/2021 - 05:15 ص
عرض لا يفوتك.. اشتر
عرض لا يفوتك.. اشتر آيفون 7 بـ 2350 جنيهًا فقط
Advertisements
كريم جمال
يبحث دومًا عشاق آيفون أكثر هاتف ذكي فى العالم شهرةً ونجاحًا، عن أفضل العروض لاقتناء أي من إصداراته المميزة، حيث معادلة آيفون التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، والسبب فى ذلك هو ارتفاع أسعار منتجات آبل كعادتها، ولكن مع هذا العرض تستطيع شراء آيفون 7 سعة 32 جيجابايت مقابل 2350 جنيهًا فقط.
وبحسب "تك رادار " التقني، يمكنك الحصول على نسخة مجددة من آيفون 7 سعة 32 جيجابايت من خلال منصة البيع بالتجزئة الإلكترونية الشهيرة على الإنترنت إيباي، حيث يبلغ سعر هاتف 7 iPhone باللون الأسود مقابل 149 دولارًا فقط، ما يعادل 2350 جنيه.

يذكر أن هاتف iphone 7 تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.

يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير.

تستطيع اقتناء نسختك من هاتف آيفون 7 سعة 32 جيجابايت باللون الأسود من خلال هذا الرابط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عرض الجمعة البيضاء.. اشتر آيفون 7 بـ 2800 جنيه فقط

عروض نوفمبر.. اشتر آيفون 7 بلس بـ 3650 جنيها فقط

عرض البلاك فرايداي.. اشتري آيفون 7 بـ 2490 جنيهاً فقط

عرض البلاك فرايداى.. اشتر آيفون XS بـ 7600 جنيه فقط

الحق الفرصة.. اشترِ آيفون X بـ6300 جنيه فقط

عرض اليوم.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 3400 جنيه فقط

ترشيحاتنا

مصروفها 15 ألف جنيه وغير كاف.. مشكلة فتاة على فيسبوك تثير الجدل

اتحاد الكرة ليس ملكا لأحد.. أحمد شوبير يهاجم اللجنة الثلاثية برئاسة مجاهد

قبل نهاية عهد ترامب.. بومبيو يوجه الشكر لـ 7 دول بينها 3 عربية

فيديو جراف.. نقل محادثات الواتسآب إلى سيجنال خطوة بخطوة

دعواتكم.. أحمد السبكي يعلن إصابته بـ كورونا

موعد القضاء على كورونا.. الصحة العالمية ترد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتقد أنه مصاب بجرثومة المعدة.. مسن يفارق الحياة أثناء نومه بسبب كورونا

بالأحمر الناري.. سارة سلامة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد صورتها الجريئة فى الجيم.. إطلالات عرضت نسرين طافش للانتقاد