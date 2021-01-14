عرض لا يفوتك.. اشترِ آيفون 7 بـ 2350 جنيها فقط

يبحث دومًا عشاق آيفون أكثر هاتف ذكي فى العالم شهرةً ونجاحًا، عن أفضل العروض لاقتناء أي من إصداراته المميزة، حيث معادلة آيفون التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، والسبب فى ذلك هو ارتفاع أسعار منتجات آبل كعادتها، ولكن مع هذا العرض تستطيع شراء آيفون 7 سعة 32 جيجابايت مقابل 2350 جنيهًا فقط.
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وبحسب "تك رادار " التقني، يمكنك الحصول على نسخة مجددة من آيفون 7 سعة 32 جيجابايت من خلال منصة البيع بالتجزئة الإلكترونية الشهيرة على الإنترنت إيباي، حيث يبلغ سعر هاتف 7 iPhone باللون الأسود مقابل 149 دولارًا فقط، ما يعادل 2350 جنيه.
يذكر أن هاتف iphone 7 تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.
يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير.
تستطيع اقتناء نسختك من هاتف آيفون 7 سعة 32 جيجابايت باللون الأسود من خلال هذا الرابط.