اشتر آيفون 7 بلس 256 جيجابايت بـ 4300 جنيه فقط

اذا كنت من محبي النسخة الكلاسيكية من هاتف آيفون الذكي الأكثر شهرة فى العالم، خاصةً الإصدارات صاحبة حجم الشاشة الكبير، فهذا العرض خصيصًا لك، حيث يمكنك شراء نسختك من هاتف iPhone 7 plus سعة 256 بخصم يتجاوز 60% من سعره الأصلى بفضل هذا العرض.
وبحسب لـ موقع "تك رادار" التقني، تستطيع شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 256 جيجابايت، بألوان الأسود والسيلفر والوردي مقابل 269 دولارًا، ما يعادل 4300 جنيه.
و يقدم iPhone 7 plus الذي تم إصداره فى عام 2016 أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 ميللى أمبير.
يمتلك iPhone 7 plus كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والأتربة.
ويمكنك الحصول على نسختك من آيفون 7 بلس سعة 256 جيجابايت باللون الذهبي عبر هذا الرابط.