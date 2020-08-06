عرض الخميس.. اشترِ آيفون 7 بـ 2800 جنيه فقط

لطالما بذل محبو هاتف آيفون الأذكي والأشهر فى العالم مجودا كبيرا للبحث عن أفضل العروض لشراء أى من إصداراته، وخوض تجربة الأداء السلس والتصميم المبهر الذى يميز منتجات آبل، وسبب البحث عن تلك العروض هو ارتفاع أسعار آيفون بشكل ملحوظ مقارنة بباقي الهواتف.
وبحسب "جي إس إم آرينا" التقني، قدم موقع إيباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية، عرضًا يمكنك من اقتناء نسخة مجددة لهاتف 7 iPhone نسخة 32 جيجابايت مقابل 117 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2800 جنيه مصري.
ويمكنك شراء نسخة 32 جيجابايت من آيفون 7 باللون السيلفر بفضل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.
يذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10.
ويمتلك هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه عبر هذا الرائد هنا.